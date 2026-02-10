Detenido con más de 250 kilos de droga en una furgoneta en Córdoba

La Policía Nacional incauta más de 250 kilos de droga a un varón detenido en una furgoneta en Córdoba.
Publicado: martes, 10 febrero 2026 14:56
CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo en Córdoba un importante operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes, que se ha saldado con la incautación de más de 250 kilos de droga y la detención de un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el dispositivo, establecido en el Polígono industrial de Chinales, permitió el seguimiento y posterior interceptación de una furgoneta. Al ser detectada por los agentes, el conductor intentó darse a la fuga, siendo finalmente interceptada a escasos metros del alto policial.

Tras asegurar el vehículo, los agentes comprobaron que en su interior se transportaba una gran cantidad de droga: cien paquetes de un kilo de cocaína cada uno y 150 kilos de hachís, ambos preparados para su distribución en el mercado ilícito.

Desde la Policía Nacional han destacado que esta operación representa un importante golpe contra el narcotráfico y una actuación significativa dentro de la lucha contra el tráfico de drogas.

