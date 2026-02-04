Un detenido y otro investigado por plantación de marihuana en una finca con criadero de gallos en La Carlota (Córdoba)

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en La Carlota. - GUARDIA CIVIL

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana en la localidad cordobesa de La Carlota y ha detenido a un hombre e investigado a otro como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y un delito de defraudación de fluido eléctrico en una finca en la que hallaron un criadero de gallos combatientes, por lo que han instruido diligencias por un delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional.

Según ha informado la Benemérita, los agentes observaron en una inspección realizada en una finca de la pedanía de Monte Alto un secadero de marihuana, donde una persona realizaba labores de manipulación de cogollos de las ramas de las plantas.

Asimismo, en otra de las dependencias, hallaron un sofisticado invernadero, que albergaba 653 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento, así como 4.220 gramos de cogollos secos, listos para su distribución, de modo que desmantelaron la plantación e intervinieron las plantas y cogollos. La plantación estaba dotada de un complejo equipo de cultivo equipado con tecnología LED, ventiladores, humificadores y sistemas de extracción de aire.

Para el mantenimiento de la plantación, los responsables habían realizado un enganche ilegal a la red eléctrica. En este sentido, se contó con la colaboración de personal de la empresa Endesa, que localizó y cortó el suministro fraudulento, acreditando técnicamente el delito de defraudación.

Paralelamente, efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Uprona) de la Comandancia de Córdoba realizaron una inspección técnica en un criadero de gallos combatientes españoles existente en la finca. Como resultado, se han instruido diligencias penales por la supuesta comisión de un delito de maltrato animal y otro de intrusismo profesional, tras solicitar el preceptivo informe pericial al Ilustre Colegio de Veterinarios de Córdoba.

Asimismo, se han tramitado diversas infracciones administrativas relacionadas con el bienestar, protección y sanidad animal.

Ante todo lo hallado, los agentes han detenido a un hombre e investigado a otro como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo de droga y otro de defraudación de fluido eléctrico, dado que la plantación mantenía un enganche ilegal a la red eléctrica. El detenido, el investigado, la droga y los efectos intervenidos y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.