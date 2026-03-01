Detenido el presunto autor de un siniestro vial tras haberse dado a la fuga en Priego de Córdoba (Córdoba)

CÓRDOBA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor responsable de un siniestro vial que se dio a la fuga en el término municipal de Priego de Córdoba (Córdoba).

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación se inició tras un siniestro vial ocurrido el pasado día 15 de febrero de 2026, en dicha localidad cordobesa, cuando varias personas alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a la conductora de una motocicleta accidentada, herida y tumbada en la calzada.

Como resultado de las primeras pesquisas realizadas por los Equipos intervinientes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Córdoba, se pudo determinar que el siniestro vial había consistido en el alcance a una motocicleta por parte de un vehículo sin identificar el cual circulaba en la misma dirección.

Del estudio y análisis de los restos hallados en el lugar, correspondientes al vehículo causante del siniestro, se pudo determinar su marca, modelo y color, lo que dio lugar a la identificación del mismo, así como a la del conductor, quién fue localizado y detenido como presunto autor de unos supuestos delitos de abandono del lugar del accidente y de lesiones por imprudencia (Art.382, 147.1, 149 Código Penal, ).

El detenido, que fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, se enfrenta a unas penas que, aun estando por determinar las causas y consecuencias definitivas del siniestro, se situarían en penas de prisión de seis meses a cuatro años y la de prohibición, del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, por un periodo de uno a cuatro años.

Al respecto, la Benemérita ha señalado que la omisión del deber de socorrer a una persona que se halla desamparada y en peligro manifiesto y grave representa una de las mayores quiebras del civismo en nuestra sociedad.

Por ello, ha indicado que quien no ayuda a una persona desamparada y en riesgo, cuando es posible hacerlo sin peligro propio ni para terceros, puede recibir una multa de tres a doce meses.

Esta obligación afecta al conductor implicado y a cualquier persona que presencie el accidente, quienes deben parar en un lugar seguro, avisar al 112, proteger la zona y esperar a los servicios de emergencia.