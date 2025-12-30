Detenido como presunto responsable de un laboratorio de cocaína en el cinturón de Granada

Efectos intervenidos tras desmantelarse un laboratorio de cocaína en el cinturón metropolitano de Granada - POLICÍA NACIONAL
GRANADA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido en una provincia vecina a Granada a un varón de 58 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido sorprendido en posesión de más de 55 gramos de cocaína, considerándole responsable, además, de un laboratorio clandestino de cocaína en el cinturón metropolitano granadino.
Según ha informado en una nota de prensa la Policía Nacional este martes, en él se incautaron cerca de cuatro kilos de cocaína, más de 19.000 euros en metálico, maquinaria de prensado y envasado al vacío, "útiles para personalizar la sustancia estupefaciente y nueve balanzas de precisión, además de productos químicos y sustancias de corte para adulterar la droga".
La investigación policial comenzó en el pasado mes de octubre, cuando se tuvo conocimiento de la posible existencia de este laboratorio clandestino dedicado a la elaboración, transformación y distribución de cocaína por toda la comunidad autónoma andaluza.
Como consecuencia de las pesquisas realizadas, los agentes consiguieron localizar y detener en una provincia contigua a Granada al presunto autor, de origen colombiano, "cuando transportaba más de 55 gramos de cocaína, presuntamente para realizar su venta".
Más tarde, el avance de la investigación llevó al registro de dos inmuebles ubicados en sendas localidades del cinturón metropolitano de Granada, uno de ellos la morada del presunto autor y otro presuntamente utilizado como laboratorio clandestino. Durante los registros de estos edificios los policías incautaron cerca de cuatro kilos de cocaína y más de 19.000 euros en metálico, además de maquinaria de prensado y envasado al vacío, útiles para personalizar la sustancia estupefaciente y nueve balanzas de precisión. También se intervinieron tres vehículos y un teléfono móvil.