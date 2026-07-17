Detenido tras provocar un incendio forestal en Cenes de la Vega (Granada) que obligó a desalojar varias viviendas

Incendio en Cenes de la Vega de este pasado jueves. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 68 años como presunto autor de un incendio forestal ocurrido en la tarde de este jueves en Cenes de la Vega (Granada) que se propagó por una zona montañosa cercana a viviendas obligando a varios desalojos.

Fue sobre las 20,23 horas cuando el 112 alertó de un incendio en la calle Barranco de Arcos del municipio. El fuego se extendió con rapidez hacia una zona de monte contigua, dirección al paraje del Llano de la Perdiz en el término municipal de Granada, afectando a matorral y rastrojo.

Hasta el lugar se desplazaron, junto a bomberos e Infoca con medios aéreos, las patrullas de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Granada.

Posteriormente, se sumó a las actuaciones la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), una unidad integrada por Agentes de Medio Ambiente a cargo de la averiguación de las causas y el origen del fuego.

Ante la cercanía del incendio al casco urbano, varios vecinos tuvieron que desalojar sus viviendas. Desde un primer momento, las hipótesis apuntaron a un posible origen intencionado, resultando las declaraciones de los testigos determinantes para el esclarecimiento de los hechos.

Estas personas manifestaron haber observado cómo un individuo arrojaba un objeto al acceso de una casa cueva que frecuentaba con asiduidad, iniciándose instantes después el incendio.

La información aportada permitió a los agentes del Seprona la identificación del presunto autor del incendio y activar un dispositivo policial para su de búsqueda en la zona. Finalmente, este individuo fue localizado y detenido en una de las calles del municipio.

El detenido pasará este viernes a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, según ha detallado la Guardia Civil.