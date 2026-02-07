Detenido en el Puerto de Motril (Granada) cuando intentaba embarcar con un vehículo robado en Italia

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en el Puerto de Motril, en la costa de Granada, a un varón de 42 años como presunto autor de los delitos de receptación y uso de documentos falsos, tras ser interceptado cuando intentaba embarcar con un vehículo que constaba como sustraído en Italia.

Los hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado 30 de enero, en el marco de un control fiscal-aduanero y de seguridad ciudadana establecido en el embarque de pasajeros y vehículos con destino a Melilla. Durante el control, los agentes inspeccionaron un turismo que presentaba matrícula italiana, según ha informado la Guardia Civil en una nota este sábado.

El conductor aportó al parecer el permiso de circulación del vehículo y una fotocopia del documento donde constan las condiciones generales de alquiler del mismo. Este último documento fue el que levantó sospechas entre los agentes, al "detectar anomalías compatibles con una posible manipulación", motivo por el cual se realizaron diferentes consultas, entre otras a la supuesta empresa a nombre de quien supuestamente estaba alquilado el vehículo, quienes confirmaron que dicho contrato de alquiler no existía.

Inicialmente el vehículo no figuraba denunciado en las como sustraído en las bases policiales, pero la empresa titular aseguraba que así era, por lo que se procedió a su inmovilización y a la realización de gestiones con las autoridades italianas.

Como resultado de nuevas comprobaciones efectuadas el pasado 2 de febrero, se confirmó que el vehículo constaba con señalamientos en vigor por sustracción o extravío, así como una posible placa de matrícula sustraída, por lo que se procedió a la detención del conductor ese mismo día.

El detenido es un varón de 42 años al que se le instruyen diligencias por los delitos de receptación y uso de documentos falsos, que son los que se cometen en el recinto portuario, ya que el robo o hurto del vehículo y la falsedad documental se producen en Italia.

Tanto el detenido como las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril este pasado viernes, quedando en libertad con cargos.