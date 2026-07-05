Detenido en Pulianas (Granada) un hombre por robar material de una obra tras forzar el vallado perimetral

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PULIANAS (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una obra en construcción de la localidad de Pulianas (Granada), a la que habría accedido tras forzar el vallado perimetral.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la investigación se inició el pasado 20 de junio tras la denuncia presentada por el responsable de la obra, que alertó de la sustracción de cuatro bobinas de cobre, una manguera trifásica y una manguera de alimentación, material valorado en aproximadamente 1.400 euros.

Las primeras pesquisas apuntan a que el autor accedió al recinto tras forzar el cierre de la alambrada perimetral que protegía la obra.

La investigación fue asumida por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Armilla que, además de llevar a cabo una minuciosa inspección ocular en el lugar de los hechos, realizó un análisis de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia.

El estudio de las grabaciones permitió a los investigadores identificar al presunto autor, un individuo ya conocido por los agentes y con antecedentes policiales por hechos similares.

Una vez identificado, según ha detallado la Guardia Civil, la principal dificultad fue su localización, al tratarse de una persona "sumamente escurridiza". Tras varios días de vigilancias en los lugares que solía frecuentar, los agentes lograron localizarlo el pasado 30 de junio y procedieron a su detención.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Granada, que decretó su libertad con cargos.