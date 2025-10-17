Detenido tras un robo de cable de cobre en la zona norte de Granada capital

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 45 años como supuesto responsable de un delito de robo de cobre en el distrito Norte de Granada. Otro individuo que también podría haber participado en los hechos, y que estaba con unos 80 metros de cable en el lugar, consiguió darse a la fuga.

El detenido, que ha quedado en libertad tras pasar a disposición judicial, fue sorprendido, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes, a bordo de una furgoneta en el lugar de los hechos.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron en su interior numerosos cables de cobre de gran grosor, así como herramientas para su corte y transporte. Este individuo, el cual no tiene antecedentes policiales reseñables.

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la noche en la zona norte de la ciudad. Una patrulla policial acudió al lugar de los hechos comisionada por la Sala del 091 donde según declaraciones de testigos "había dos personas robando cableado eléctrico e introduciéndolo en una furgoneta".

Al llegar al lugar indicado, los agentes observaron a un individuo vistiendo ropa de trabajo así como unos 80 metros de cable tendidos en la vía pública. Dicha persona manifestó que estaba trabajando en labores de mantenimiento y, al solicitarle la documentación correspondiente a su trabajo, habría emprendido la huida a la carrera "perdiéndose por las calles aledañas".

Los policías recopilaron entonces toda la información sobre los hechos, obteniendo las características de la furgoneta que presuntamente estaba involucrada en el robo. A los pocos minutos, observaron pasar a dicho vehículo por el lugar, procediendo a seguirla desde el coche patrulla para darle el alto.

La furgoneta era conducida por un varón que también vestía ropa de trabajo "sin poder acreditar ante los agentes una actividad laboral permitida". Tras examinar la zona de carga del vehículo, los policías encontraron una gran cantidad de cable de gran grosor, una radial, un casco, botas de trabajo, y unas tijeras de corte, así como 18 tarjetas SIM de diferentes compañías telefónicas.

El vehículo tenía además fijada una eslinga presuntamente para "poder sacar el cableado de las arquetas del suelo de donde estaban obteniendo el cobre". Los agentes también encontraron en la furgoneta las llaves de otra que se encontraba en el lugar de los hechos, la cual que también fue intervenida.

Fueron los propios policías nacionales los que se aseguraron de que todas las arquetas de la zona se quedasen cerradas para la seguridad de los viandantes y vehículos.