Detenido por robo con fuerza en una cafetería en Granada en la que entró usando una tapa del alumbrado público

Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Norte de la ciudad de Granada a un individuo de 43 años como presunto responsable del robo con fuerza en una cafetería en la que habría entrado usando una tapa del alumbrado público.

Según el relato de la Benemérita difundido en una nota informativa, en este robo, ocurrido de madrugada, el ladrón, ante la imposibilidad de abrir la puerta del establecimiento haciendo palanca, decidió utilizar una tapa del hierro del alumbrado público para romper el cristal de la puerta y acceder al local. También intentó romper la caja registradora de la cafetería, pero no lo consiguió.

La rápida intervención y coordinación por parte de las patrullas policiales consiguió la localización y detención de este individuo escasos minutos después de producirse el robo.

Los hechos tuvieron lugar en plena madrugada en el distrito Norte, cuando una patrulla de seguridad ciudadana de servicio fue comisionada a una cafetería donde, al parecer, central de alarmas había dando aviso de un acceso no permitido. Mientras se dirigían al lugar los agentes intentaron recapitular toda la información de lo sucedido y la posible descripción física del posible autor.

Con la mayor celeridad posible se estableció junto con más unidades de seguridad ciudadana un dispositivo por el perímetro de la cafetería para intentar localizar al responsable del robo. La rápida intervención y coordinación por parte de Policía Nacional permitió localizar a los pocos minutos a un individuo vistiendo de color negro, con una gorra y unos guantes tipo "cristalero", el cual portaba dos bolsas de plástico y andaba apresuradamente.

Al lograr interceptarle e identificarle, comprobaron que el contenido de las bolsas de plástico eran artículos de bollería y hasta ocho botellas variadas de bebidas alcohólicas, motivos por los que le detuvieron.

La posterior investigación por parte del grupo de investigación permitió a través de medios técnicos averiguar que esta persona habría intentado inicialmente acceder al local haciendo palanca en la puerta de entrada. Al no conseguirlo, decidió hacerse con una arqueta de hierro del alumbrado público con la que fracturó el cristal de dicha puerta.

Una vez en el interior, intentó abrir la caja registradora, si bien no lo logró. Por otro lado, aprovechó su intrusión en el local para guardar en dos bolsas de plástico varios artículos de bollería y hasta ocho botellas de bebidas alcohólicas con las que fue detenido minutos después.

El detenido, de 43 años de edad y con una veintena de antecedentes policiales previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial. El propietario del negocio ha podido recuperar todos los objetos sustraídos en el robo. Por otro lado, también se le ha hecho entrega a la empresa concesionaria del servicio de alumbrado público la tapa de hierro utilizada para llevar a cabo el robo.