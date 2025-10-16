Detenido tras ser acusado de robar en una vivienda de Jaén joyas valoradas en más de 4.000 euros

JAÉN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 35 años al que se le ha imputado un delito de robo con fuerza en las cosas. Se le acusa de haber accedido a una vivienda en Jaén capital, aprovechando que sus moradores estaban de vacaciones, y de robar más de 4.000 euros en joyas así como una bicicleta de alta gama. Todo lo robado ha sido recuperado por los agentes y entregado a sus legítimos dueños.

La investigación se inició tras la denuncia de una familia, que manifestaba que, tras regresar a su domicilio después de unos días de vacaciones, se percató de que habían sufrido un robo. Las joyas sustraídas, algunas de ellas de gran valor tanto económico como sentimental, fueron tasadas por los denunciantes en más de 4.000 euros.

Tras las gestiones practicadas, los investigadores determinaron la participación de un varón muy activo en la comisión de este tipo de delitos en los últimos meses, que ya había sido detenido con anterioridad por hechos similares, cometidos en la misma zona de la capital jiennense.