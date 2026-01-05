Detenido por siete robos en comercios de Granada consiguiendo un botín de 2.800 euros

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de robos con violencia o intimidación en dos establecimientos hoteleros, dos tiendas de ropa, una joyería, una farmacia y un estanco, todos ellos ubicados en los distritos Centro y Sur de Granada, consiguiendo hacerse con un botín superior a los 2.800 euros.

En el momento de la detención los policías le intervinieron más de 2.200 euros en metálico, presuntamente parte de lo sustraído en dichos establecimientos, y ya ha sido puesto a disposición judicial.

Todos los robos se produjeron cerca de la hora del cierre y el detenido, al que le constan múltiples antecedentes por hechos similares, hizo uso de un arma blanca o simuló portar un arma de fuego.

El primero de ellos tuvo lugar en una tienda de ropa del distrito Centro cerca de las ocho de la tarde. El segundo fue cometido dos días más tarde en una joyería del mismo distrito donde consiguió apoderarse de 245 euros depositados en la caja registradora.

Un día más tarde asaltaría dos establecimientos hoteleros, también en el centro, logrando sustraer en el primero de ellos 50 euros tras simular ser portador de un arma de fuego, mientras que en el segundo el botín fue mucho mayor, más de 2.300 euros en metálico.

Los tres últimos robos tuvieron lugar en una tienda de ropa y equipamiento laboral ubicada en el distrito Sur pasadas las siete de la tarde, lugar donde sustrajo más de 200 euros de la caja registradora.

Apenas media hora más tarde, este mismo individuo asaltaría una farmacia en el distrito Centro y una hora después un estanco. No obstante, cerca de las nueve y media de la tarde, el dispositivo policial desplegado para conseguir su localización dio sus frutos con su detención en la barriada de La Chana.

Durante la inspección de sus pertenencias los agentes encontraron más de 2.200 euros en metálico, constituyendo presumiblemente la mayor parte del dinero sustraído en los robos cometidos hasta ese momento.