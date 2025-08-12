Detenido por tener un perro encerrado sin agua y un cultivo de drogas con más de 1.500 plantas en Ítrabo (Granada)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, dentro de las operaciones contra el cultivo y el tráfico de marihuana en la provincia de Granada, ha desarticulado un invernadero en la localidad de Ítrabo, en el que los agentes se han incautado de 1.542 plantas de cannabis sativa. Además, han encontrado un perro encerrado en situación de maltrato, ya que no tenía agua y la comida estaba mezclada con sustancias peligrosas.

Así lo han indicado desde el instituto armado en una nota, en la que señalan que en esta operación, denominada 'Pradomar25', los investigadores han detenido a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de cultivo o elaboración de drogas y un delito de maltrato animal.

Según han informado, los agentes tuvieron conocimiento de que en una zona de difícil acceso de la localidad de Ítrabo existía un invernadero en el que podría haber una plantación de marihuana. Iniciadas las pesquisas, se constató, entre otros indicios, un consumo de agua muy elevado.

En ese momento, se estableció un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del dueño de la finca en el propio invernadero. Una vez estaba presente, se procedió a la entrada y registro del lugar en el que, efectivamente, se encontró una plantación de cannabis sativa de 1.542 plantas.

En el interior del invernadero se localizaron dos cámaras de videovigilancia y una tercera cámara en una caseta de aperos adyacente. Al llevarse a cabo el registro de la caseta de aperos, los agentes descubren allí encerrado un perro "en condiciones de maltrato evidente".

Según han indicado, el animal se encontraba "en un espacio de unos 20 metros cuadrados, hacinado entre herramientas y productos fitosanitarios abiertos, sin agua, con la comida también abierta y mezclada con sustancias peligrosas, sin apenas espacio para moverse ni ventilación".

El detenido ha sido puesto a disposición judicial por delito contra la salud pública por cultivo y elaboración de drogas y por delito de maltrato animal.