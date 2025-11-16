Detenido un varón como presunto autor de un tiroteo en Puente Genil (Córdoba), saldado sin heridos

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Córdoba ha detenido este domingo a un varón como presunto autor de un tiroteo que ha tenido lugar durante la madrugada en Puente Geniil, concretamente en el barrio de Santo Domingo de la localidad, según han informado fuentes de la investigación. Tal y como han precisado, el incidente se ha saldado sin heridos.

De esta manera y en relación con el suceso, el Instituto Armado ha intensificado el dispositivo de Seguridad que mantiene en la localidad, ha abierto una investigación y, con autorización judicial, se están efectuando varios registros domiciliarios.

Fruto del dispositivo y de la investigación se ha procedido a la detención del presunto autor de los disparos aunque, según han precisado, la investigación continúa abierta.