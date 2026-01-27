Detenido un vecino de Torres de Albanchez (Jaén) acusado del robo de 34 corderos segureños

Imagen de los corderos recuperados - GUARDIA CIVIL

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad de Torres de Albanchez (Jaén) como presunto autor de delitos de robo con fuerza de ganado tras la sustracción de 34 corderos pertenecientes a cuatro explotaciones ganaderas situadas en los municipios jiennenses de Torres de Albanchez y Orcera.

Se trata de animales amparados por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cordero Segureño, un producto de reconocido prestigio, con alto valor económico y gastronómico, cuya crianza se realiza de forma tradicional en la comarca de la Sierra de Segura.

La investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por los ganaderos afectados, lo que motivó la apertura de las correspondientes diligencias. Como resultado, los agentes identificaron al presunto autor de los robos.

Posteriormente, se realizaron inspecciones en diversas instalaciones de su propiedad, donde fueron localizados once de los animales sustraídos, que se encontraban camuflados entre ganado de su titularidad. Los corderos recuperados pudieron ser plenamente reconocidos por sus legítimos propietarios, gracias tanto a las marcas de identificación realizadas por los ganaderos como a los microchips identificativos que portaban los animales.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villacarrillo (Jaén).