Día de Andalucía 28F: Desde Alejandro Sanz hasta Manuel Carrasco, así suena el himno de la última década

Uno de los momentos más emotivos de la gala de entrega de los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta y de las Medallas de la Comunidad Autónoma de Andalucía es la interpretación del himno andaluz, que se celebra cada 28 de febrero bajo la organización del Ejecutivo autonómico. En la edición de este año, el encargado de ponerle voz será el cantante onubense Manuel Carrasco. A lo largo del tiempo, grandes artistas como Pablo Alborán, Niña Pastori, Alejandro Sanz, David Bisbal o Raphael han rendido homenaje a esta composición que simboliza la identidad andaluza.

El himno fue ideado por Blas Infante y musicalizado por José del Castillo Díaz, quien se inspiró en el tradicional canto religioso 'Santo Dios'. Una década atrás, en 2016, el cantaor onubense Arcángel y el pianista sevillano David Dorantes presentaron su propia versión. Al año siguiente, Arcángel regresó al escenario del Teatro de la Maestranza acompañado por India Martínez y Paco Cepero a la guitarra, dejando otra interpretación memorable del himno.

En 2018, la cantaora gaditana Niña Pastori ofreció una versión flamenca del himno andaluz, mientras que al año siguiente, en 2019, fue la cantante sevillana Pastora Soler quien puso su voz a esta composición. En 2020, semanas antes del inicio del confinamiento por la COVID-19, la malagueña Vanesa Martín también le dio su interpretación.

La lista de grandes artistas que han rendido homenaje al himno continúa con el cantante de Linares (Jaén) Raphael, que presentó su versión en 2021, seguido por Alejandro Sanz y el almeriense David Bisbal, quienes lo interpretaron en 2022 y 2023, respectivamente.

En 2024, el cantante malagueño Pablo López ofreció una actuación especial, acompañándose al piano y cantando a capela la última estrofa, mientras que en 2025 fue Pablo Alborán, también malagueño, quien tomó el relevo para poner su sello personal a esta pieza.