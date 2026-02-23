Moreno anuncia "muchas sorpresas" en la gala del 28F: "Estoy convencido de que Manuel Carrasco hará un himno memorable"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una atención a medios durante la inauguración de la ampliación del consultorio médico de Corrales, (Almonte, Huelva). - FRANCISCO J. OLMO

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que la gala del 28F "ha creado una gran expectativa" y ha anunciado que habrá "muchas sorpresas" para la misma, además de que el artista onubense Manuel Carrasco, nombrado este domingo Hijo Predilecto de Andalucía junto a la actriz Paz Vega, hará "un himno memorable", toda vez que ha destacado "el fenómeno cultural y social" que supone el cantante "sin perder su esencia".

A pregunta de los periodistas durante la inauguración de la ampliación del consultorio médico de Corrales, en Aljaraque (Huelva), el presidente ha indicado que el 28F y la gala ha creado "una gran expectativa" hasta el punto de que, a la llegada de Moreno a la Junta, que "se reordenaron, se pusieron categorías, son menos medallas que antes" pero "ha ganado en prestigio y en interés".

"Y ahora tenemos otros problemas, porque no nos caben en el Teatro de la Maestranza todas las personas que quieren asistir. El primer año que yo fui, la mitad estaba vacío y ahora no nos cabe. El segundo problema es que recibimos por cada categoría unas 50 propuestas y solo podemos elegir una, y eso es muy bonito, porque significa que hay muchas ganas de que sean reconocidos los ciudadanos", ha abundado.

Además, ha destacado que la RTVA "bate récord de audiencia" con cada gala del 28F, y eso, a su juicio, es "señal" de que los ciudadanos de Andalucía "les gusta ese nuevo modelo institucional, pero al mismo tiempo, el modelo televisivo que hemos ido introduciendo, reformando e incorporando".

"Así que este año hay muchas sorpresas también y algunos nombres muy interesantes que se irán conociendo a lo largo de esta semana", ha adelantado el presidente.

"FENÓMENO SOCIAL Y CULTURAL"

No obstante, lo que sí se ha dado conocer este domingo son los nombramientos de Hijos Prediletos, que este año recaen en la actriz sevillana Paz Vega y el artista onubense Manuel Carrasco.

Al respecto, Juanma Moreno ha remarcado que Huelva "va a sonar y brillar con luz propia" gracias al nombramiento de Hijo Predilecto para el cantante isleño Manuel Carrasco, un título basado en "muchas razones", ya que "a pesar de su juventud lleva casi 20 a ya trabajando con un talento que ha quedado absolutamente probado".

Asimismo, ha destacado que tiene "una enorme capacidad no solamente de componer, sino de cantar y emocionar" y es de los artistas que han "batido récord de público", por lo que se ha convertido en "un fenómeno cultural y social", ya que "ha llenado estadios como el de la Cartuja o el Santiago Bernabéu y generando un entusiasmo allí por donde pasa".

"Además, Manuel Carrasco ha hecho una cosa que a mí me parece muy bonita, y es que, a pesar de su increíble éxito, sigue manteniendo sus esencias, las de su pueblo, las de Huelva, las de Andalucía. Sigue siendo una persona humilde y llevando el acento de Andalucía y la cultura andaluza por todos los rincones de España y del mundo", ha subrayado.

Por ello, ha asegurado que es "merecedor" de ser Hijo Predilecto, toda vez que ha confesado estar "expectante" porque "hará un himno de Andalucía de estos que son memorables, que se nos quedan en la memoria", ya que el propio Carrasco actuará en la gala.