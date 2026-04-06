Diputación exige a la Junta que intervenga para acabar con los cortes de suministro eléctrico en la provincia de Jaén

El diputado socialista Javier Perales - PSOE

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha exigido a la Junta de Andalucía que trabaje por la mejora del suministro eléctrico en la provincia. En una moción presentada y aprobada por el PSOE con los votos en contra del PP, se ha instado a la Junta a impulsar una batería de medidas para "ejercer su responsabilidad y competencias en esta materia".

"Rechazar esta moción es aceptar que Jaén sea una provincia olvidada, una provincia de segunda, como ya lo está haciendo Moreno Bonilla con otros servicios públicos", ha apuntado en el pleno el diputado socialista Javier Perales.

Perales ha recordado que en la Campiña sufren cortes de luz "a diario", en Valdepeñas de Jaén hubo 27 cortes en un solo día y que en 2021 el alcalde de Alcalá la Real (PP) pedía indemnizaciones y sanciones. "Esta moción visualiza la cruda realidad que el PP no quiere ver. Surge del profundo cansancio de los vecinos de media provincia, del clamor de alcaldes y alcaldesas, también del PP, por los cortes de luz que padecen empresas, autónomos, centros de salud y residencias", ha dicho Perales.

También dirigida a la Junta, se ha aprobado otra moción del PSOE --con los votos en contra del PP-- para que el Gobierno andaluz restablezca todas las carteras de servicios sanitarios en el Hospital de Alta Resolución de Alcaudete.

En dicha moción se insta a la Consejería de Salud que de forma inmediata se proceda a la reapertura de los quirófanos del Hospital de Alcaudete y a la reanudación de las intervenciones quirúrgicas, así como la restitución de todos los servicios de consultas especializadas que se venían prestando.

Además, durante su intervención para la defensa de esta moción, la diputada socialista Isabel Uceda ha acusado al PP de convertir los Hospitales de Alta Resolución de la provincia en "hospitales de alta colocación".

Por otro lado, en lo que respecta a la moción del PP pidiendo a la Diputación que actúe contra el Virus del Nilo, el diputado socialista José Alberto Rodríguez, ha señalado que la Administración provincial "lleva actuando desde el primer momento en actuaciones de prevención" y lo ha hecho "con responsabilidad, planificación y sobre todo con recursos".

En este punto, ha detallado que en 2026, se alcanzará los 750.000 euros para financiar estas actuaciones de prevención, mientras que la Junta de Andalucía "ni está ni se lee espera, con un aporte de cero euros".

Sobre la moción del PP pidiendo la creación de un consorcio provincial de bomberos, el PSOE ha advertido que el modelo que defiende el PP es el de "privatizar" los parques de bomberos. El diputado socialista Luis Carmona ha señalado que el PP "le está diciendo a los alcaldes y alcaldesas que tienen que pagar por la prestación de un servicio por el que hasta ahora no están pagando".

"El PP quiere que paguen los demás, que paguen los ayuntamientos, que pague la Diputación y que así todos tapen las vergüenzas de la Junta de Andalucía, que es la que no cumple", ha dicho Carmona. En este sentido, ha apuntado que hay un plan director de parques de bomberos en Andalucía que "la Junta incumple y que la Diputación tiene que pagar, como pasa en Mágina o en Orcera".

Carmona ha preguntado al PP si sus propios diputados y alcaldes y alcaldesas se han leído la moción, y si es así, "si están de acuerdo con instar a la Diputación a promover un modelo de financiación compartida". "Ahora mismo ningún municipio menor de 20.000 habitantes paga nada", ha dicho Carmona.

Ha añadido que lo que el PP pide es que cada administración financie el servicio que se preste. De los 24 parques de bomberos que el PP menciona, "todos y cada uno de ellos están financiados por comunidad autónoma, aseguradoras, diputaciones y ayuntamientos", ha manifestado Carmona.