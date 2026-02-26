La Diputación de Granada aprueba una moción de Vox para impedir el acceso con burka o niqab a dependencias provinciales

El diputado provincial de Vox, Gustavo de Castro. - VOX

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox en la Diputación de Granada ha sacado adelante con los votos del PP, que gobierna con mayoría absoluta en la institución provincial granadina, su moción para regular el acceso a las instalaciones provinciales cuando se produzca ocultación integral del rostro mediante prendas como el burka o el niqab.

La moción ha contado por tanto con el apoyo de los 14 diputados del PP y del representante de Vox, y en contra de los once del PSOE y la diputada de IU, según ha confirmado Europa Press en fuentes de la Diputación de Granada.

En este contexto, el diputado provincial de Vox, Gustavo de Castro, ha defendido en una nota de prensa que estas prendas constituyen "una cárcel de tela para las mujeres" y que su uso en edificios públicos "dificulta la identificación y compromete la seguridad en espacios donde se realizan trámites administrativos, se gestionan datos personales y se atiende directamente a los ciudadanos".

De Castro ha advertido de que Granada "no puede ceder ante imposiciones culturales que chocan frontalmente con los principios de igualdad y dignidad de la mujer".

"No vamos a blanquear símbolos que representan sometimiento femenino ni a aceptar que, en nombre de un multiculturalismo mal entendido, se normalicen prácticas que no respetan nuestros valores", ha señalado el diputado provincial, insistiendo en que las instituciones deben ser espacios de seguridad, identificación clara y respeto a la libertad individual.

Para el diputado de Vox, el burka y el niqab imposibilitan la identificación visual del rostro en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional "imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público".

Asimismo, De Castro ha señalado al "falso feminismo de pancarta y batukada", afirmando que "quienes se llenan la boca hablando de igualdad son los mismos que ignoran prácticas que simbolizan la sumisión femenina".

Vox ya defendió la semana pasada una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos.

"Se trata simplemente de preservar la seguridad en las dependencias provinciales y de defender la dignidad de la mujer y los valores de libertad e igualdad que inspiran nuestra convivencia", ha concluido el diputado provincial de Vox.