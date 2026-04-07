La Diputación de Granada impulsa una campaña para acercar los servicios de emergencias a más de 2.000 escolares

Presentación de la campaña 'Conoce las Emergencias' - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada, a través de su Servicio de Emergencias y Protección Civil, pone en marcha la campaña 'Conoce las Emergencias', una iniciativa centrada en la prevención y la educación en seguridad que llegará a más de 2.000 escolares de la provincia entre los meses de abril a junio.

Según ha explicado en rueda de prensa el diputado de Emergencias y Asistencia a Municipios, Eduardo Martos, "esta acción responde al firme compromiso de la institución provincial por fomentar una cultura preventiva entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes, entendiendo que la mejor manera de actuar ante una emergencia es, precisamente, estar preparados para evitarla".

En este sentido, Martos ha detallado que "serán los propios efectivos de la Diputación los que se trasladen a los centros educativos e impartan jornadas formativas adaptadas a los alumnos" y que "el principal objetivo de esta campaña, que se llevará a cabo dos veces al mes, es dar a conocer a los estudiantes qué son las emergencias, en qué consisten y quiénes forman parte de estos servicios, facilitando así una comprensión clara y cercana de un ámbito esencial para la seguridad colectiva".

A través de estas visitas, que arrancarán este viernes en el municipio de Dólar, los escolares podrán descubrir de primera mano cómo se organiza la respuesta ante situaciones de riesgo y cuál es el papel de cada uno de los profesionales que intervienen en ellas.

DISPOSITIVO AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN

La campaña contará con la participación de los distintos cuerpos que integran los servicios de emergencias en la provincia, lo que permitirá ofrecer una experiencia práctica y altamente visual.

Así, bomberos de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, con vehículos y equipos de intervención, servicios sanitarios, con ambulancia y personal técnico, fuerzas y cuerpos de seguridad y voluntariado de Protección Civil impartirán los diferentes talleres.

De este modo, el alumnado no solo recibirá información, sino que podrá conocer directamente a los profesionales, ver sus medios materiales y entender cómo trabajan de forma coordinada en situaciones reales.

FORMACIÓN PRÁCTICA

El programa incluye actividades dinámicas y participativas orientadas a que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre prevención y actuación ante emergencias, tales como charlas sobre riesgos de incendios, inundaciones o seísmos; talleres de primeros auxilios; demostraciones del uso de material de emergencias; o simulacros adaptados al entorno escolar.

Estas acciones tienen como finalidad informar, capacitar y sensibilizar a los jóvenes, contribuyendo a que los menores sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, y promoviendo así una ciudadanía más informada, consciente y preparada.

Mensajes como 'Saber qué hacer salva vidas' o 'La prevención es responsabilidad de todos' forman parte de esta iniciativa, que busca implicar a la población desde edades tempranas en la construcción de entornos más seguros.