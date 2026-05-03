La Diputación de Granada impulsa el proyecto Digraqua para reducir pérdidas de agua

El diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada ha puesto en marcha la primera fase del proyecto Digraqua, que permitirá reducir pérdidas de agua y mejorar el servicio en más de 130.000 habitantes de la provincia. Esta iniciativa estratégica, financiada con Fondos Europeos NextGenerationEU, recursos propios de la institución provincial y las aportaciones de las entidades locales beneficiarias, impacta directamente en 61 municipios y una población de 130.450 habitantes, consolidándose como "un avance clave en la modernización de la gestión hídrica en Granada".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el diputado de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, ha destacado que "Digraqua representa un salto cualitativo en la forma en la que gestionamos un recurso tan esencial como el agua".

"No solo estamos incorporando tecnología, sino que estamos garantizando que todos los municipios, independientemente de su tamaño, dispongan de las herramientas necesarias para una gestión moderna, eficiente y responsable", ha afirmado.

Mancilla ha subrayado además que "este proyecto demuestra cómo la colaboración entre administraciones, junto con el respaldo de los fondos europeos, permite transformar realidades en el ámbito rural". "Apostamos por una provincia más sostenible, más justa y mejor preparada para afrontar los retos del futuro en materia de gestión hídrica", ha añadido.

Así, la Diputación ha detallado que Digraqua se configura como un proyecto ambicioso orientado a dotar a la provincia, con especial atención a los municipios de menor población, de herramientas tecnológicas avanzadas para la gestión del ciclo urbano del agua.

Su objetivo principal es aumentar la eficiencia hídrica y reducir las pérdidas de recursos, reforzando el valor del agua como factor esencial para el desarrollo sostenible del territorio. La adquisición de equipos especializados para la detección de fugas y fraudes constituye uno de los pilares fundamentales de esta primera fase.

Asimismo, ha subrayado que esta actuación permitirá a los municipios cumplir con el Real Decreto 3/2023, que establece los criterios técnicos-sanitarios del agua de consumo, su control y suministro.

Además, facilitará el cálculo preciso de indicadores clave como el Agua No Registrada (ARN), la eficiencia de la red o el Índice de Fugas Estructurales (IFE), elevando la calidad del servicio en entornos rurales hasta estándares equiparables a los de grandes áreas metropolitanas.

La inversión destinada a la Actuación A12 asciende a 63.897,48 euros y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta actuación beneficiará directamente a los municipios de Agrón, Beas de Granada, Benalúa de las Villas, Cúllar, Dehesas de Guadix, Galera, Güéjar Sierra, Huétor Santillán, Jayena, La Malahá, Monachil, Montejícar, Orce, Píñar y Zafarraya.

Los equipos adquiridos permitirán realizar una detección precisa de fugas mediante tecnología electroacústica, combinando sistemas de correlación y geofonía para localizar de forma exacta las pérdidas en la red.

Además, se incorporan sistemas de prelocalización que permiten identificar de forma anticipada zonas problemáticas sin necesidad de realizar obras, mediante sensores acústicos instalados en la red que transmiten la información a plataformas digitales para su análisis.

Este sistema predictivo optimiza los tiempos de actuación, reduce costes y evita intervenciones innecesarias, mejorando de forma sustancial la eficiencia del servicio. Digraqua incorpora además un fuerte compromiso ambiental alineado con el principio DNSH ("no causar un daño significativo al medio ambiente"), conforme al Reglamento (UE) 2020/852.

Para la Diputación de Granada, este compromiso se traduce en "la reducción de pérdidas de agua, lo que implica un menor consumo energético en los procesos de bombeo y tratamiento, favoreciendo la mitigación del cambio climático".

Asimismo, el proyecto impulsa la economía circular garantizando que al menos el 70% de los residuos generados en las actuaciones será reutilizado o reciclado, y contribuye a la protección de los recursos hídricos al disminuir la presión sobre los acuíferos mediante la mejora del rendimiento hidráulico.