El PSOE de Córdoba exige "frenar la subasta" del Cordel de Écija para "destinarlo a vivienda pública y empleo verde"

El candidato del PSOE por la provincia de Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo Mariano Poyato y el concejal Ángel Ortiz en el Cordel de Écija. - PSOE

CÓRDOBA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE por la provincia de Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo Mariano Poyato ha comparecido este domingo junto a miembros del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital para exigir al gobierno municipal que "abandone su silencio y actúe con firmeza para defender los terrenos del Cordel de Écija frente a los planes de venta impulsados por la Junta de Andalucía".

Según ha explicado Poyato, "estos suelos, de titularidad autonómica, suman casi 45.000 metros cuadrados entre el Puente Romano y el Puente de Andalucía, un enclave estratégico para el presente y el futuro de la ciudad". Para el PSOE, "la intención de vender este espacio demuestra que el PP prioriza hacer caja con patrimonio público en lugar de ponerlo al servicio de la ciudadanía".

Mientras, el concejal socialista Ángel Ortiz ha criticado que "es inadmisible que el PP en la Junta pretenda vender uno de los espacios con mayor potencial social, urbano y medioambiental de Córdoba mientras el alcalde permanece callado".

Ortiz ha añadido que "el PP vuelve a demostrar que en campaña promete defender a las familias y el acceso a la vivienda, pero cuando llega la hora de votar hace lo contrario". "Lo vimos en el Congreso, cuando PP, Vox y Junts tumbaron la prórroga de los alquileres que protegía a miles de familias, y en Córdoba repiten el mismo modelo: discursos en campaña y pelotazos cuando gobiernan", ha advertido.

LA PROPUESTA

Frente a ello, los socialistas han propuesto "abrir una negociación institucional entre Ayuntamiento y Junta para destinar el Cordel de Écija a un gran proyecto de transformación urbana sostenible que combine vivienda pública, empleo verde y protección ambiental".

La propuesta plantea "reservar una parte significativa del suelo para Vivienda de Protección Oficial, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y alquiler asequible". Además, incluye "la creación de un gran corredor verde conectado con el Guadalquivir, con zonas arboladas, itinerarios peatonales y espacios saludables".

El PSOE también plantea "impulsar empleo de calidad mediante viveros de empresas sostenibles, economía social, innovación energética y proyectos de economía circular, así como nuevos equipamientos deportivos, culturales y comunitarios para reforzar la cohesión social de la zona sur".

Por su parte, el candidato socialista al Parlamento andaluz Mariano Poyato ha asegurado que "Andalucía necesita un gobierno que entienda que el suelo público no está para subastarlo al mejor postor, sino para resolver problemas reales como la vivienda, el desempleo juvenil o la emergencia climática".

Poyato ha subrayado que "el Cordel de Écija representa dos modelos: el del PP, que vende patrimonio común, y el del PSOE, que lo transforma en oportunidades, justicia social y desarrollo sostenible".

Igualmente, el PSOE ha reclamado al alcalde que "solicite la retirada definitiva de estos terrenos de cualquier proceso de subasta y defienda una planificación consensuada que garantice vivienda pública, empleo y sostenibilidad ambiental".

