La Diputación de Granada presenta a los municipios el futuro Servicio Provincial del Ciclo Urbano del Agua

El diputado de Agua,, Antonio Mancilla, ha presentado a los municipios de la provincia el futuro Servicio Provincial del Ciclo Urbano del Agua, iniciativa para garantizar un suministro de calidad en toda la provincia. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado responsable de Contratación, Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente de la Diputación de Granada, Antonio Mancilla, ha presentado este miércoles a los municipios de la provincia el futuro Servicio Provincial del Ciclo Urbano del Agua, una iniciativa estratégica impulsada por el equipo de gobierno para resolver las deficiencias históricas en materia de abastecimiento y saneamiento y garantizar que todos los ciudadanos reciban un servicio de máxima calidad y al mismo precio, con independencia del municipio en el que residan.

"Estamos ante uno de los proyectos más importantes que esta institución ha impulsado en las últimas décadas, porque hablamos de garantizar un derecho básico y de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los granadinos, vivan donde vivan. La gestión del agua no puede depender de la capacidad económica o técnica de cada ayuntamiento. Nuestro objetivo es que cualquier vecino de la provincia tenga acceso al mismo nivel de calidad, seguridad y eficiencia en un servicio tan esencial como este", ha dicho Mancilla.

Además, el diputado ha subrayado que la Diputación asume "el liderazgo de una solución estructural y de futuro para afrontar problemas que llevan años acumulándose en numerosos municipios". En este sentido, ha afirmado que "este modelo permitirá optimizar recursos, mejorar infraestructuras, reducir pérdidas y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia, siempre desde el máximo respeto a la autonomía local y con la colaboración permanente de los ayuntamientos".

Desde la Diputación señalan que actualmente, más de dos terceras partes de los municipios granadinos gestionan directamente el servicio de agua. Se trata, en su mayoría, de localidades de pequeño tamaño que carecen de los recursos técnicos y económicos necesarios para afrontar con garantías la explotación y mantenimiento de unas infraestructuras cada vez más complejas y exigentes. "Esta situación ha derivado en una notable precariedad en la gestión del ciclo urbano del agua y en dificultades para acometer inversiones imprescindibles", exponen desde la institución provincial.

Ante esta realidad, la Diputación de Granada da un paso al frente para garantizar la prestación de un servicio esencial y reforzar el bienestar y la calidad de vida en el medio rural.

UN DIAGNÓSTICO SIN PRECEDENTES EN ESPAÑA

Este ambicioso proyecto comenzó a finales de 2023 con la celebración de reuniones comarcales que culminaron, en junio de 2024, con la firma de un Protocolo de Intención por parte de 103 entidades locales. A partir de ese momento, se inició un intenso trabajo técnico que fue adjudicado en mayo de 2025 a la consultora PW Advisory & Capital Services, cuyos responsables han definido este estudio como un hito sin precedentes en España debido a su magnitud, alcance territorial y profundidad de análisis.

La primera fase del proyecto se ha centrado en la elaboración de un exhaustivo diagnóstico técnico y económico. Para ello, se ha analizado la situación de las 103 entidades firmantes del protocolo, a las que se han sumado otras dos pertenecientes a la Actuación A01 del proyecto DIGRAQUA. Los trabajos han incluido visitas de campo, inventarios de infraestructuras, reuniones con personal técnico municipal y modelizaciones de las redes de abastecimiento. Todo ello ha permitido diseñar un completo plan de acción que incorpora medidas operativas, fiscales y de inversión recogidas en una memoria técnica acompañada de 13 anexos.

La segunda fase ha consistido en el estudio de viabilidad de diferentes fórmulas de gestión supramunicipal. En concreto, se han evaluado tres escenarios para la prestación conjunta de los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración, contemplando una cobertura de hasta 103 municipios de la provincia y analizando tanto los aspectos técnicos como los económicos y organizativos de cada alternativa.

La realización de estos estudios ha supuesto una inversión global de 896.119,39 euros, incluyendo tanto los contratos de consultoría como los costes de personal asociados al proyecto. De esta cantidad, 409.641,26 euros, equivalentes al 45,71 % del total, han sido financiados por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU mediante el proyecto DIGRAQUA, mientras que la Diputación de Granada ha aportado los 486.478,13 euros restantes.

"RADIOGRAFÍA" DEL AGUA EN LA PROVINCIA Y HOJA DE RUTA

Durante la jornada se han dado a conocer las principales conclusiones del estudio sobre el estado actual del ciclo urbano del agua en la provincia. Entre los datos más relevantes destaca el elevado volumen de pérdidas en las redes de abastecimiento. De forma generalizada, de cada 100 litros de agua que salen de los depósitos municipales, únicamente 38 llegan a contabilizarse a través de los contadores, lo que pone de manifiesto la existencia de importantes fugas y carencias en los sistemas de control.

El diagnóstico revela una notable vulnerabilidad en numerosos municipios ante averías o incidencias de gravedad. La falta de medios técnicos especializados dificulta una respuesta rápida y eficaz, circunstancia que obliga actualmente a la Diputación a suministrar agua mediante cisternas móviles en varias localidades para evitar situaciones de desabastecimiento.

Con el objetivo de revertir esta situación, la Diputación ha presentado este miércoles la hoja de ruta administrativa que permitirá poner en marcha el nuevo modelo de gestión. Así, este jueves se aprobarán provisionalmente la ordenanza reguladora del servicio y el modelo de delegación de competencias. A partir de ese momento, las entidades locales interesadas dispondrán hasta finales de octubre de este año para formalizar su adhesión al futuro servicio provincial.

Posteriormente, durante todo el año 2027 se desarrollará el procedimiento de licitación del servicio público, con la previsión de que el Servicio Provincial del Ciclo Urbano del Agua comience a operar de forma efectiva a principios de 2028.

La implantación de este modelo supramunicipal permitirá erradicar las restricciones derivadas de la escasez o de la mala calidad del agua, reducir drásticamente las pérdidas en las redes de distribución, garantizar una respuesta rápida y eficaz ante averías y optimizar los costes de explotación, generando beneficios directos para el conjunto de la ciudadanía.

A la sesión han asistido más de un centenar de representantes de entidades locales de la provincia, entre responsables políticos y personal técnico, que han podido conocer de primera mano los detalles de un proyecto que aspira a convertirse en referente nacional en la gestión eficiente y sostenible del ciclo urbano del agua.