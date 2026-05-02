La Diputación de Granada señala que Cruces de Mayo en Almuñécar son "una oportunidad más de promocionar" la provincia

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y el alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, en las Cruces de Mayo de la localidad. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha destacado que las Cruces de Mayo de la localidad granadina de Almuñécar son una "oportunidad más para promocionar lo mejor de Granada", así como de "nuestra cultura, nuestra historia y nuestro patrimonio".

En un audio remitido a los medios, Rodríguez ha indicado que Almuñécar está viviendo "uno de los mejores puentes del año" gracias a la "implicación" de asociaciones, cofradías y hermandades para que Almuñécar luzca "espectacular" y "realmente bonita".

Por su parte, el alcalde de la localidad, Juanjo Ruiz Joya, ha agradecido la asistencia del presidente de la institución provincial, al tiempo que ha asegurado que el municipio "está lleno de gente por las calles disfrutando de una de las tradiciones más arraigadas".

"Hay que destacar que hemos tenido un total de 26 cruces en todo el municipio que vienen a refrendarnos como una tradición histórica en nuestro municipio, donde las cofradías, las distintas asociaciones, montan esas cruces para poder sufragar los gastos de todo el año", ha indicado.

Buenas tardes. Enviamos audios (presidente y alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya) y foto del recorrido realizado por las Cruces de Mayo de la localidad costera