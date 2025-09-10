Las diputaciones andaluzas reivindican su labor "imprescindible" y piden "no ser la cenicienta del reparto territorial"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones andaluzas han reivindicado su labor "imprescindible" y han pedido "no ser la cenicienta del reparto territorial". En este sentido, han puesto el foco en el importante papel que desempeñan los gobiernos provinciales "en el tablero nacional" y han reclamado más financiación. Además, han apelado al "libro de estilo antiguo" en lo que colaboración entre administraciones se refiere.

En un foro organizado por Europa Press, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve, denominado 'Andalucía desde sus territorios' los ocho mandatarios provinciales --Javier Aureliano García (Almería); Almudena Martínez del Junco (Cádiz); Salvador Fuentes (Córdoba); Marta Nievas, vicepresidenta segunda de la Diputación Granada; David Toscano (Huelva); Francisco Reyes (Jaén); Francisco Salado (Málaga); y Javier Fernández (Sevilla)-- han realizado un balance de su gestión y han afrontado los principales retos que tienen por delante en sus respectivas provincias.

Así, el presidente almeriense ha subrayado la labor vertebradora del territorio por parte de la Diputación y ha incidido en la política de "luces largas" de su equipo de gobierno. "Hemos conseguido que la deuda sea cero, cuando era de 200 millones cuando llegamos, y, sin embargo somos los que más invertimos en Andalucía, sobre todo, en agua", ha añadido. En opinión de Javier Aureliano García, "la administración es eficaz cuando no estorba", por lo que debemos poner una "alfombra roja" a todo el que quiere invertir e intervenir para que en los pueblos tengan los mismos servicios que tiene la ciudad.

La presidenta de Cádiz ha destacado al respecto el montante de 172 millones de euros repartidos en planes, entre ellos, el de empleo, "una de nuestras prioridades", que ha posibilido la creación de más de 2.100 puestos de trabajo. Asismismo, ha reivindicado infraestructuras que necesita la provincia de Cádiz, "como el desdoble de la N-340, el tercer carril de la A4 o hacer más competitivo el aeropuerto de Jerez".

El máximo responsable de la Diputación de Córdoba, que ha insistido en la idea del papel vertebrador de estas administraciones, ha señalado como primer desafío la necesidad de fondos estructurales para resolver el problema del agua y ha puesto sobre la mesa el reto de la reindustrialización. "No lo puede hacer solo la Junta. Hay que intentar tutelar a los ayuntamientos para que en determinados asuntos no sea una jaula de grillos". Salvador Fuentes también ha reclamado una mayor colaboración público-privada en lo que respecta a la vivienda; "si no, las cuentas no salen, por lo que debemos ofrecer suelo gratuito y entre todos, arrimar el hombro".

La vicepresidenta de la Diputación de Granada ha destacado dentro de su gestión tres grandes líneas: reconducir la economía y quitar la deuda, "que era de 29 millones y que cuando termine el año sera cero"; "escuchar a los municipios --78 de ellos tienen menos de mil habitantes-- y recuperar inversiones que estaban paralizadas". Para ello ha esgrimido los cinco millones de euros invertidos en un edificio polivalente que estaba abandonado o una residencia de mayores "para que puedan disfrutar de una semana de playa en Almuñécar".

La 'deuda cero' también ha sido uno de los argumentos más repetidos en las distintas intervenciones de este foro informativo. Lo ha hecho también el presidente onubense, que ha subrayado el "consenso y la igualdad" como señas de identidad de su institución y la creación de la mesa de las infraestructuras: "hacer un libro blanco para ponernos de acuerdo en fijar los diez proyectos que son fundamentales para la provincia", así como la creación del primer consejo de alcaldes.

Francisco Reyes ha repetido la idea de que las diputaciones son "un nivel del Estado". El presidente jiennense se ha unido a su homólogos a la hora de pedir una mayor financiación. "Cada vez tenemos más competencias y menos dinero y tenemos claro que nos debemos a los ayuntamientos, en especial, a los pequeños y medianos", ha añadido.

Por su parte, el mandatario malagueño se ha mostrado reivindicativo con todas las administraciones: "eso no es confrontación", al tiempo que ha señalado que es fundamental "tener una actitud proactiva y predicar con el ejemplo". Para este equipo de gobierno "lo urgente ha sido abordar el problema de la sequía, de la movilidad y todo lo relacionado con el consorcio provincial de bomberos. "Al Gobierno y Junta les pedimos que se pongan las pilas. No hemos conseguido liberar el peaje, ni el tercer carril de la A7, y a la Junta reclamamos la mejora del transporte metropolitano, que es un servicio deficiente"..

En su turno de intervención, Javier Fernández ha asegurado que este tipo de encuentros sirven para reivindicar la labor de las diputaciones. "Si no existieran, habría que inventarlas. Nuestro papel intermedio es necesario e imprescindible". "Debemos seguir reivindicando el poder del municipalismo como poder del Estado. En muchos sitios nos ven como administraciones tuteladas, cuando somos una ventanilla útil para el ciudadano".