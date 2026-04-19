Diputado del PSOE valora desde Bruselas la inversión de más de 700 millones en Córdoba con fondos europeos

El diputado del PSOE Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de origen cordobés Alberto Mayoral ha destacado, en el marco de una jornada sobre trabajo e inteligencia artificial celebrada en el ámbito de la Comisión de Trabajo del Parlamento europeo, los datos de inversión pública en la provincia de Córdoba, que supera los 700 millones de euros entre fondos europeos y otras líneas de impulso económico y territorial.

Según ha informado este domingo el PSOE en una nota, Mayoral ha subrayado que estas cifras "permiten comprobar la importancia de la inversión pública a la hora de acompañar la actividad económica, favorecer la modernización de nuestro tejido productivo y generar oportunidades para la provincia de Córdoba".

En conjunto, la provincia supera los 702 millones de euros en distintas actuaciones e iniciativas "con impacto sobre el territorio, el empleo, la actividad empresarial y la mejora de oportunidades en numerosos municipios cordobeses", según valoran desde el PSOE.

En el caso de Córdoba capital, el volumen de inversión se sitúa en torno a los 196,5 millones de euros, dentro de una distribución que alcanza al conjunto de la provincia y que, en palabras de Mayoral, "pone de relieve la necesidad de que las administraciones estén a la altura de los retos económicos y sociales de nuestra tierra".

El diputado socialista ha defendido que detrás de estas cifras "hay respaldo a municipios, apoyo a la actividad económica, impulso a la modernización y actuaciones que contribuyen a sostener empleo y oportunidades en la provincia de Córdoba".

Mayoral ha señalado además que estos datos "invitan a reflexionar sobre dos formas distintas de afrontar los problemas de Andalucía". En ese sentido, ha lamentado que el Gobierno andaluz "no esté respondiendo con la ambición necesaria a las necesidades reales de nuestra tierra", y ha reclamado "más compromiso con los servicios públicos, con el empleo y con el desarrollo equilibrado de la provincia".

Por último, ha considerado que "Córdoba necesita atención, inversión y una apuesta firme por su futuro", y ha subrayado que la provincia "merece administraciones comprometidas con su potencial, con su tejido productivo y con la vida cotidiana de su gente".