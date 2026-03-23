Dos años de prisión por un cabezazo a un hombre en una peña de fútbol de Motril (Granada) que le dejó sin paletas

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Motril. Archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de tres a dos años de prisión la pena para un hombre que propinó un fuerte cabezazo a otro con el que discutió en la Peña Atlética Costa Tropical, situada en Motril (Granada), y que perdió dos dientes a cuenta de la agresión.

Junto a ello, el acusado tendrá que indemnizar en 3.126 euros a la víctima y costear los implantes de titanio que se ha tenido que colocar en las dos paletas que perdió con el golpe.

La agresión se produjo sobre las 21,30 horas del 14 de noviembre de 2021 en la entrada del local de la peña. La víctima había sido invitado a presenciar un partido de fútbol y comenzó a insultar a los presentes tras haber ingerido alcohol.

El acusado le recriminó que estuviera insultando a los simpatizantes del club Atlético de Madrid en su sede social y en el transcurso de esa discusión le propinó un cabezazo en el rostro, provocando que se cayera al suelo, golpeándose también en el hombro y sufriendo la pérdida de las dos paletas.

El acusado ingresó 4.000 euros en la cuenta del Juzgado de lo Penal 1 de Motril, en mayo de 2023, solicitando que este ingreso fuera tenido en cuenta en caso de sentencia condenatoria para la apreciación de la circunstancia atenuante de reparación del daño.

La Audiencia Provincial de Granada le condenó tras el juicio a tres años de prisión por un delito de lesiones y a indemnizar en 3.126,80 euros al agredido.

El acusado recurrió la sentencia reclamando, entre otros extremos, que no se había aplicado la atenuante de reparación del año.

La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA le ha dado la razón respecto a esto último y aprecia esta circunstancia atenuante como muy calificada, por lo que el tribunal rebaja a dos años la pena privativa de libertad y mantiene el resto de pronunciamientos. Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.