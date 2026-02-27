Dos detenidos investigados por traficar con cocaína y marihuana desde dos pisos del centro de Granada

Cocaína y marihuana intervenidas - POLICÍA NACIONAL
GRANADA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos pisos que al parecer funcionaban como puntos de transformación y venta de cocaína y marihuana en el distrito Centro de Granada, donde han sido incautados 400 gramos de cocaína, 1,7 kilos de marihuana, cajas de medicamentos, 115 euros en billetes y material para procesar y dosificar la droga. Paralelamente han detenido a dos varones de 33 y 25 años.
Se los investiga por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y ya han pasado a disposición de la autoridad judicial, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa este viernes.
La investigación policial comenzó después de tener conocimiento de la posible existencia de dos pisos ubicados en el distrito Centro que habrían estado siendo utilizados para traficar con sustancias estupefacientes.
Finalmente, tras conseguir los mandamientos de entrada y registro judicial, los policías comenzaron la búsqueda de sustancias prohibidas u otros objetos del delito en ambos pisos. En el primero de ellos, en la cocina, se localiza un rollo de film transparente, un pack de bolsas monodosis, dos bolsitas de este tipo conteniendo marihuana y una balanza de precisión, un bote de cristal con cogollos de marihuana y cinco envoltorios, conteniendo cocaína tres de ellos. Asimismo, en un mueble de la despensa se hallaron dos bolsas con cogollos de marihuana.
En el segundo de los pisos los policías registraron una primera habitación en la que se localizó una balanza de precisión y dos bolas de papel de plata conteniendo cocaína. En una segunda habitación, se encontró un bote y dos bolsas conteniendo en su interior marihuana, además de 115 euros en billetes.
Por otra parte, en la terraza de dicho inmueble se halló otra bolsa con restos de marihuana y, en una pequeña habitación anexa, una batidora con restos de medicamentos y una bolsa con restos de estas sustancias, presumiblemente utilizados para adulterar la cocaína, junto con una bolsa más conteniendo cogollos de marihuana.
En relación con estos registros fueron detenidos, como supuestos autores del delito de tráfico de drogas, un varón de 33 años y nacionalidad venezolana, quien ya acumulaba numerosos antecedentes policiales, junto con otro joven, un colombiano de 25 años.
En total, durante los dos registros realizados, los policías han incautado 400 gramos de cocaína, 1,7 kilos de marihuana, cajas de medicamentos, 115 euros en billetes y material para procesar y dosificar la droga.