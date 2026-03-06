Dos detenidos como presuntos autores de varios robos en establecimientos de Baeza (Jaén)

Imagen de uno de los detenidos captada por una cámara de seguridad. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 25 y 45 años, como presuntos autores de delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos de Baeza (Jaén).

Las actuaciones, desarrolladas por miembros del puesto principal de este municipio, se iniciaron en febrero, después de que se registran varios robos durante dos noches consecutivas, según ha informado este viernes el Instituto Armado.

Según las pesquisas realizadas por los agentes, los autores seguían un mismo 'modus operandi': mientras uno se encargaba de forzar los accesos a los locales y sustraer cajas registradoras y otros objetos de valor, el otro permanecía en el exterior realizando labores de vigilancia.

Las investigaciones han permitido identificar y detener a los presuntos responsables, a quienes se les atribuyen cinco delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en cuatro establecimientos comerciales y en una casa de campo.

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baeza, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos hombres, que tenían antecedentes por delitos similares contra el patrimonio.