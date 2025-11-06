Dos detenidos por robar cadenas de oro a mujeres con tirones y huir en patinete eléctrico en Córdoba

CÓRDOBA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a dos hombres por la presunta autoría de varios delitos de robo con violencia e intimidación cometidos sobre mujeres de avanzada edad, para los que usaban un patinete eléctrico como transporte para huir rápidamente del lugar tras la comisión del delito, en el que robaban cadenas de oro mediante tirones, en la zona de Las Margaritas de la capital.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, el primero de los hechos tuvo lugar a finales del mes de septiembre, cuando una de las víctimas denunció en dependencias de la Policía Nacional que, mientras se encontraba caminando por la calle, alguien que apareció por detrás le tiró fuertemente de la cadena de oro que portaba en el cuello, marchándose inmediatamente del lugar junto a otro varón que le esperaba en un patinete eléctrico.

Durante el mes de octubre, han sido otras cuatro mujeres quienes han denunciado hechos similares, todos ellos cometidos por la zona de Las Margaritas y siguiendo el mismo 'modus operandi', en el que los autores sorprendían a la víctima por detrás y, mediante un fuerte tirón, le sustraían la cadena de oro que llevaba en el cuello, para luego huir en un patinete eléctrico, transporte que les facilitaba tanto una aproximación como una huida sin dejar margen de reacción de la persona agredida.

Según los hechos manifestados en las diversas denuncias, los agentes tenían indicios suficientes para imputar a ambos la presunta autoría de varios delitos de robo con violencia e intimidación. Fruto de la investigación policial, se identificó a los dos autores de los hechos delictivos, por lo que se estableció el correspondiente dispositivo para su localización y detención.

A mediados de octubre, se recibió una llamada en el Cimacc 091 por la que se alertaba de que una mujer acababa de sufrir un robo con violencia por el procedimiento del tirón en el Vial Norte, dándose los autores a la fuga en un patinete en dirección a la zona de Las Margaritas.

Inmediatamente, varios agentes se dirigieron al lugar, donde observaron a dos individuos montados en un patinete eléctrico que coincidían con las características descritas, reconociendo los agentes a ambos como los presuntos autores de los robos con violencia, no pudiendo ser finalmente interceptados al haberse ocultado en el interior de una de las viviendas de la zona.

LAS DETENCIONES

No obstante, mientras varios agentes de la Policía Nacional desempeñaban sus funciones durante la mañana del día 20 de octubre, localizaron a uno de los autores en la zona de Arroyo del Moro, donde lo detuvieron y trasladaron a dependencias policiales. En el momento de la detención, se le intervino el patinete eléctrico que llevaba, por ser el objeto utilizado para cometer los distintos delitos.

Días más tarde, se ha detenido al segundo autor de los hechos, a quien le constaba una orden de búsqueda policial, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.