Dos detenidos por robo en un restaurante merendero del barrio de la Chana de Granada

Archivo - Dotación de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

GRANADA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Granada ha detenido en un restaurante merendero del barrio de la Chana a dos hombres de 37 y 26 años como presuntos autores de un robo con fuerza en el que la emprendieron a hachazos con una puerta para acceder al resto de las instalaciones.

Los hechos tuvieron lugar cerca de medianoche, momento en el que una dotación policial fue comisionada por la Sala 091 tras haber recibido por la central de alarmas el aviso de una presencia no permitida dentro de un negocio.

La alarma continuaba sonando, por lo que con la máxima premura y tomando las debidas medidas de seguridad los agentes entraron dentro del restaurante, abriendo los propietarios las puertas.

Al inspeccionar el lugar, los policías encontraron a los dos ladrones y comprobaron que el hueco de la fachada por la que habían accedido daba a un trastero cerrado con una puerta con llave, por lo cual los detenidos tuvieron que destrozar dicha puerta para llegar al resto de las instalaciones.

Para ello, hicieron uso de varias herramientas que fueron localizadas por los policías al revisar las pertenencias de los detenidos: una multiherramienta, una tijera de electricista y un hacha-martillo.

Además de dañar la puerta tuvieron que fracturar una ventana y también produjeron desperfectos en un aparato de aire acondicionado.

Los propietarios del negocio acudieron entonces a poner la preceptiva denuncia, mientras que los detenidos y los objetos intervenidos fueron trasladados a dependencias policiales.

Ambos detenidos tienen en su haber antecedentes policiales por hechos de la misma naturaleza y han pasado ya a disposición de la autoridad judicial.