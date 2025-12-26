Dos empresas del Parque Tecnológico de Córdoba se sitúan entre las 100 mejores 'startups' de los parques de España

Vestíbulo del Edificio Aldebarán del Parque Tecnológico de Córdoba. - PTC

CÓRDOBA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las empresas EsDron y Mitiga, ubicadas en el Parque Tecnológico de Córdoba (PTC), han sido seleccionadas por la Asociación de Parques Tecnológicos Españoles (APTE) para incluirlas en su lista de las 100 mejores 'startups' de 2025 ubicadas en algunos de sus recintos tecnológicos.

Según ha informado el parque cordobés en una nota, la firma EsDron, fundada en 2022, "promueve una agricultura de precisión mediante drones de última generación que monitorizan cultivos y aplican tratamientos foliares con precisión milimétrica. Su tecnología anticipa deficiencias nutricionales, plagas y enfermedades. La aplicación de esta innovación mejora la producción, haciendo más rentables las explotaciones agrícolas".

Por su parte, Mitiga es una 'startup', fundada en 2024, que "implementa y desarrolla soluciones de 'software' a medida para empresas, optimizando procesos con sistemas de automatización e inteligencia artificial".

La Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España ha publicado su listado anual con las 100 'startups' más destacadas del año 2025 ubicadas en 43 de sus parques científicos y tecnológicos presentes en 15 comunidades autónomas españolas, reafirmando el papel de estos entornos como nodos estratégicos de innovación.

La distribución sectorial del listado refleja "un claro liderazgo de las tecnologías digitales, seguidas por áreas como la salud, la biotecnología, la sostenibilidad y la energía". Junto a estos sectores emergen también iniciativas relevantes en los ámbitos industrial, aeronáutico, electrónico y de consultoría e ingeniería, "lo que demuestra la diversidad y solidez del ecosistema innovador presente en los parques científicos y tecnológicos españoles".

El objetivo que persigue APTE con esta iniciativa, que se realiza por tercer año consecutivo, es reconocer el talento y la capacidad emprendedora que se desarrolla en los parques científicos y tecnológicos españoles, así como facilitar el acceso de estas 'startups' a potenciales entidades inversoras interesadas en proyectos de alto crecimiento.