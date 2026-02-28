Dos encuestas auguran el triunfo del PP en Andalucía sin mayoría absoluta garantizada con Vox al alza muy cerca del PSOE

Archivo - El presidente del PP-A y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en la clausura del XVI Congreso Autonómico del PP de Andalucía en una imagen de archivo - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos sondeos de intención de voto publicados este sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, dan un amplio triunfo al PP en las próximas elecciones autonómicas sin garantías de repetir su actual mayoría absoluta, con un PSOE a la baja que registraría su peor resultado histórico y un Vox al alza muy cerca del segundo puesto que mantienen los socialistas.

Así, el sondeo de Sigma Dos para El Mundo asigna al PP de Juanma Moreno el 40,4% de los votos y entre 53 y 55 escaños, lo que le permitiría mantener la mayoría absoluta en el Parlamento (55 escaños) por la mínima en la mejor horquilla aunque con entre tres y cinco diputados menos que en la actualidad.

El PSOE-A de María Jesús Montero se quedaría con un 20,8% de apoyo en las urnas y entre 24-27 escaños frente a los 30 con que cuenta actualmente en la Cámara autonómica, mientras que Vox alcanzaría entre 20 y 21 escaños frente a los 14 actuales gracias al 18% de los votos.

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía lograría el 9,2% de los votos y entre cinco y siete parlamentarios --ahora tiene cinco--, mientras que Adelante Andalucía duplicaría escaños pasando de dos a cuatro con un 6,9% de apoyo bajo el liderazgo de José Ignacio García.

SIN MAYORÍA ABSOLUTA SEGÚN GESOP

Por su parte, la encuesta de Gesop para el grupo Prensa Ibérica coincide en el amplio triunfo del PP de Juanma Moreno pero descarta que pueda alcanzar la mayoría absoluta al asignarle entre 50 y 53 escaños con el 38,5% de los votos, lo que supondría un retroceso de entre cinco y ocho diputados respecto a los comicios de 2022.

Según este sondeo, PSOE y Vox empatarían tanto en votos con un 20% de los sufragios como en diputados con entre 23 y 27 escaños, aunque los socialistas mantendrían el segundo puesto pese a dejarse 3,8 puntos y de tres a siete parlamentarios respecto a los comicios celebrados hace cuatro años.

Por Andalucía podría mantener sus actuales cinco diputados o perder uno con el 6,2% de los votos mientras que Adelante podría repetir los dos escaños obtenidos hace cuatro años o duplicar representación con el 5,5% de los sufragios.