Moreno: "En unos temas coincido más con Ayuso y en otros con Felipe González"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado que en algunos asuntos coincide más con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que en otros se siente más cercano al expresidente del Gobierno Felipe González. En materia económica, ha señalado que podría coincidir más con Ayuso, porque "somos liberales y creemos en la empresa como motor, como iniciativa social y como elemento de crecimiento". Sobre González, ha señalado que, "con sus luces y sombras es un presidente que se merece el respeto de todos los españoles, porque fue quien obtuvo el mayor respaldo social de la historia".

En una entrevista con ABC, Sur e Ideal, recogida por Europa Press, Moreno ha destacado que "nadie ha alcanzado su respaldo electoral de 1982. Además, fue el presidente más longevo de la Democracia, con casi 14 años, y lideró, junto a su equipo, la modernización de España desde los años 70 hasta la entrada en la Unión Europea". "Con sus luces y sombras, ha sido un mandatario que los socialistas deberían, al menos, respetar", ha subrayado, al tiempo, que ha criticado que haya quienes lo menosprecian, diciendo que "está chocho o que debería irse del PSOE", y ante ello se ha preguntado "¿Dónde están sus militantes?".

Con respecto a la forma de hacer política dentro del PP, Moreno ha señalado que "las fuerzas políticas centrales, como el PP, son heterogéneas", porque es un partido en el que "vota muchísima gente muy dispar, con sensibilidades distintas y diferentes maneras de entender la sociedad". Por ello, ha explicado que "Ayuso puede tener una forma de hacer política distinta a la mía, ya que Madrid no es Andalucía ni Andalucía es Madrid; somos realidades distintas, y cada uno las interpreta y las ejerce a su manera".

En relación con la posibilidad de obtener la mayoría absoluta en las próximas elecciones, Moreno ha señalado que conseguirla resulta "complicado", porque "hay un nuevo partido político que ha experimentado un crecimiento muy intenso en los últimos años y eso dificulta, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de la comunidades autónomas, junto al fraccionamiento de tantos partidos políticos".

Además, ha señalado que "algunos vaticinan que no habrá ninguna en la próxima legislatura. Ahora, si hay un territorio que la puede conseguir, ese es Andalucía". Según Moreno, las encuestas sitúan a su partido muy cerca de la mayoría absoluta y, por tanto, "cuando tú estás a uno, dos o tres de la mayoría absoluta perfectamente puedes pensar que puedes sostenerla".

A ello ha añadido que el PP en esta legislatura goza de la mayoría absoluta, por lo que, en su opinión, "los ciudadanos andaluces ya saben lo que es tener estabilidad, seguridad, ya saben lo que es fiabilidad y tener un espíritu de convivencia distinto al que se ha vivido en otros territorios. Estoy convencido de que los andaluces, cuando llegue la hora de votar, van a valorar mucho la posibilidad de perder esa estabilidad y confianza".

MORENO "NO SE PLANTEA" PACTAR CON VOX

Frente a la posibilidad de tener que pactar con Vox para alcanzar la mayoría absoluta, el presidente del Ejecutivo andaluz ha aclarado que "no me lo planteo, porque estoy convencido de que vamos a conseguir" esa mayoría. Además, ha señalado que si pierden la mayoría "perdemos la estabilidad y vendrán tiempos complicados", como ocurre en Extremadura, donde "todavía no sabemos si vamos a ir a otras elecciones".

Con respecto a la situación en la comunidad vecina, Moreno ha opinado sobre la decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de convocar elecciones en diciembre pasado, explicando que sus compañeros "no han podido aprobar presupuesto ni sacar iniciativas legislativas fundamentales para el Gobierno. Cuando hay un acoso por parte de todos los grupos para aislarte y paralizar por completo la administración, llega un punto en que no tienes otra alternativa que convocar elecciones".

Sobre los intentos de Vox de influir en el gobierno extremeño, ha señalado que "lo están haciendo de manera clarísimamente desproporcionada. Uno tiene que asumir dónde está, es la tercera fuerza política y tiene capacidad de influencia y negociación, pero no puede superar los límites razonables". Respecto a la posibilidad de nuevas elecciones, ha añadido que "sería un enorme fracaso para Vox, porque los ciudadanos se preguntarían para qué sirvió su voto".

De este modo, Moreno ha destacado que Guardiola ha demostrado que "siendo primera fuerza política, tiene no solo la voluntad, sino la obligación de formar gobierno". "Ellos quieren formar gobierno de manera razonable", ha asegurado, toda vez que ha indicado que "usted puede influir en parte de la agenda política, pero no puede imponerla ni estar sobrerrepresentado en un gobierno, porque se desnaturaliza la voluntad de los ciudadanos. Si los ciudadanos le dieron a Guardiola un 43% de los votos, Vox no puede tener más representación de la que realmente tienen".

"SÁNCHEZ VA A DEJAR DE SER PRESIDENTE Y LO SABE HASTA ÉL"

De cara a las próximas elecciones generales, el presidente del Ejecutivo andaluz se ha mostrado seguro de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va a gobernar", insistiendo en que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones, "va a dejar de ser presidente, eso lo sabe hasta Sánchez, por eso aguanta". "Por eso está en esta situación tan absurda de subsistencia estéril y artificial, donde ha secuestrado el país por su interés exclusivo", ha apostillado.

Al hilo de lo anterior, Moreno ha asegurado que "Sánchez utiliza a Vox", porque entre "la primera fuerza y la tercera hay un espacio muy grande". "El PSOE y Sánchez se han movido exclusivamente para alimentar a Vox, para darle juego político", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "el nivel de hastío es tan alto, que cuando todas las semanas nos encontramos con un escándalo nuevo, mucha gente quiere dar un puñetazo en la mesa de rabia. Ese puñetazo lo puede canalizar hacia un partido como Vox, pero la inmensa mayoría que quiere quitar a Sánchez está pensando en el PP".

De este modo, ha acusado al PSOE de "alimentar durante años una estrategia de polarización que ahora no le beneficia". "El PSOE tiene un problema serio y, si uno mira las encuestas y los resultados electorales, se convierte en una fuerza política residual", ha subrayado, señalando que en comunidades como Andalucía "será una fuerza residual".

"LAS ELECCIONES ANDALUZAS VAN A SER CUANDO TOCA"

Por último, con respecto a la fecha de las próximas elecciones andaluzas, Moreno no ha precisado un día concreto, señalando que los andaluces le dieron un mandato mayoritario para "cumplir las leyes, y he cumplido todas las leyes, incluida la propia legislatura, que son de cuatro años, y por tanto van a ser de cuatro años, semana arriba, semana abajo". "Todo el mundo sabe que las elecciones serán cuando toca", ha añadido.

En este sentido, ha explicado que la fecha dependerá "de las circunstancias, en relación con las fiestas populares". "La primavera en Andalucía trae muchas romerías, fiestas y ferias, y tengo que buscar un encaje donde los ciudadanos puedan votar mayoritariamente sin que nada les afecte ni distorsione", ha recalcado.

Sobre el calendario concreto, Moreno ha dibujado un arco que va desde finales de mayo hasta junio, señalando que "en julio y agosto están prohibidas las elecciones en Andalucía", por lo que si se retrasan más allá de junio, "irán automáticamente a septiembre". Así, ha subrayado que no descarta septiembre, porque "el mundo está muy cambiante y puede pasar cualquier cosa", aunque "lo normal es que yo acabe la legislatura en tiempos razonables, pero quiero dejar ese trabajo hecho".