La economía andaluza registra un crecimiento del 3,2% durante el año 2025, según las previsiones de Unicaja

Archivo - Fachada de la sede de Unicaja Banco en Málaga (Imagen de archivo). - UNICAJA BANCO - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha publicado el número 116 de su informe 'Previsiones Económicas de Andalucía', que, como en ediciones anteriores, ha sido elaborado por Analistas Económicos de Andalucía. El informe de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja se divide en cuatro apartados: 1) Entorno económico; 2) Evolución reciente de la economía andaluza; 3) Previsiones económicas de Andalucía 2026y 2027, y 4) Análisis provincial. Documento en el cual se ha recogido la economía andaluza ha registrado un crecimiento del 3,2% en términos reales (2,8% en España) en 2025, y que el Producto Interior Bruto (PIB) andaluz podría crecer en el conjunto de 2026 un 2%.

En el primero de los apartados se describe el contexto económico internacional y nacional. En el segundo se realiza un análisis de coyuntura de la economía andaluza, prestando especial atención a la evolución de sus principales magnitudes, de acuerdo con la estructura productiva de la región. En el tercero se incluyen las previsiones sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y el empleo para Andalucía en el conjunto de 2026 y 2027. Y, finalmente, el último epígrafe se centra en el análisis de la evolución y las perspectivas económicas de las provincias andaluzas, según ha informado la entidad en una nota.

Además, ha remarcado que el conflicto en Oriente Medio lastrará el crecimiento e intensificará las presiones inflacionistas. Según la OCDE, el crecimiento de la economía mundial podría haberse revisado al alza en alrededor de 0,3 puntos porcentuales (p.p.), una revisión que ha sido anulada por el impacto de la crisis.

Para 2026 y 2027, se prevé un crecimiento en torno al 3%, aunque si se prolongasen las actuales tensiones y los precios de la energía se mantuviesen en niveles altos más allá de mediados de 2026, estas perspectivas se verían muy afectadas.

Respecto a la economía española, el PIB ha crecido en el conjunto de 2025 un 2,8%, 0,7 p.p. menos que en 2024, debido a la aportación negativa del saldo exterior neto, a consecuencia del mayor crecimiento de las importaciones que de las exportaciones.

Por el contrario, la demanda interna ha tenido una mayor contribución, creciendo a mayor ritmo que en 2024 tanto el consumo privado como la inversión, sobre todo en maquinaria y bienes de equipo.

Según las proyecciones del Banco de España, la revisión de los supuestos técnicos y, especialmente, el repunte de los precios energéticos restaría cuatro décimas al crecimiento del PIB en 2026, aunque las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias del conflicto contrarrestarían en gran medida esta revisión.

De este modo, se estima un crecimiento del 2,3%, una décima más de lo proyectado en diciembre, pero una menos de lo esperado antes del estallido de la guerra, pudiendo ser inferior en escenarios más adversos.

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

El ritmo de crecimiento de la economía andaluza se mantuvo estable en la segunda mitad de 2025. Según los datos de la Contabilidad Regional Trimestral, publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el PIB creció un 0,7% en el tercer trimestre y un 0,8% en el último trimestre del año.

En términos interanuales, el crecimiento fue del 2,9% en el cuarto trimestre de 2025. Desde el lado de la demanda, la aportación positiva de la demanda interna al crecimiento trimestral del PIB se redujo hasta los 0,2 p.p. en el cuarto trimestre, debido principalmente al descenso en la formación bruta de capital (-2,1% respecto al tercer trimestre), mientras que el consumo de los hogares creció un 1%.

Por el contrario, la aportación del saldo exterior neto fue de nuevo positiva, al crecer las exportaciones (0,8%) y descender las importaciones (-0,5%). Desde la óptica de la oferta, el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2025 se sustentó en la aportación positiva de todos los sectores, especialmente el agrario y el sector servicios, mientras que en el cuarto trimestre fueron los servicios los que impulsaron el crecimiento (1% en términos intertrimestrales), junto a la industria (3,4%), por el aumento en las actividades no manufactureras.

En el conjunto de 2025, según ha indicado Unicaja, la economía andaluza ha registrado un crecimiento del 3,2% en términos reales (2,8% en España), 0,4 p.p. inferior al de 2024. Por el lado de la demanda, el crecimiento se ha apoyado en los componentes internos, especialmente en el consumo privado, pero también en la inversión.

La menor aportación negativa del saldo exterior en Andalucía, así como el fuerte crecimiento de la industria explican el diferencial de crecimiento con la economía española. En lo que respecta al mercado de trabajo, el dinamismo del empleo se ha mantenido a lo largo de 2025.

Las afiliaciones a la Seguridad Social han crecido un 2,3% en Andalucía en el conjunto del año (tasa similar a la media española), y a excepción del sector agrario el empleo creció de forma generalizada, con aumentos más destacados en actividades sanitarias y de servicios sociales, hostelería, construcción o industria.

En los primeros meses de 2026, la afiliación ha seguido creciendo por encima del 2%. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), tras crecer con intensidad en el tercer trimestre de 2025, el número de trabajadores por cuenta propia descendió un 0,2% en términos interanuales en el cuarto trimestre, creciendo el número de asalariados con contrato temporal por primera vez en tres años y medio.

Por su parte, el ritmo de descenso del paro se moderó en la segunda mitad del año, debido al repunte de la población activa, situándose la tasa de paro en el 14,7% (9,9% en España), la más elevada entre las comunidades autónomas, pero la más baja desde finales de 2007.

PREVISIONES ECONÓMICAS DE ANDALUCÍA PARA 2026 Y 2027

Asimismo, la entidad bancaria ha señalado que las previsiones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía apuntan a que el PIB andaluz podría crecer en el conjunto de 2026 un 2% (2,2% en España).

A su juicio, este crecimiento seguirá sustentado en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, aunque la actividad puede verse lastrada, además del contexto internacional, por el impacto de las inundaciones de principios de año y los problemas en las infraestructuras de transporte.

En cuanto a 2027, las primeras estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía sitúan la tasa de crecimiento del PIB en el 1,8%, similar al promedio nacional. Los riesgos para estas perspectivas se inclinan a la baja, con tasas que podrían ser inferiores en un escenario marcado por un conflicto en Oriente Medio más intenso y duradero.

Se estima que el número de ocupados crezca un 2,5% en el promedio de 2026, con aumentos relativos más destacados en industria o construcción. Por su parte, el número de parados mantendría su trayectoria descendente, aunque a menor ritmo, dado el crecimiento de la población activa, y la tasa de paro se reduciría hasta el 14,3%. Esta tasa disminuiría de nuevo en 2027, hasta el 13,7% en media anual (9,5% en España), en tanto que el empleo crecería un 1,5%.

ANÁLISIS PROVINCIAL

Según estimaciones de Analistas Económicos de Andalucía, en el cuarto trimestre de 2025, Málaga (3,5% en términos interanuales) y Sevilla (3,4%) son las provincias que habrían registrado un crecimiento superior a la media regional (2,9%), estimándose variaciones similares a esta en Cádiz y Granada.

En el conjunto de 2025, según las cifras publicadas de la Contabilidad Provincial Anual de Andalucía del IECA, Huelva ha crecido un 5% con relación al año anterior, seguida de Málaga (3,7%) y Sevilla (3,6%), mientras que Granada (3,2%) habría mostrado un crecimiento similar a la media andaluza.