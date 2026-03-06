Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas aumentan un 33,5% en Andalucía en 2025 hasta las 3.598

Imagen de archivo de una persona comprando una vivienda. - PISOS.COM

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado durante el año 2025 un total de 3.598 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, un 33,5% más que en el mismo periodo del año anterior (2.694) y lideró las ejecuciones sobre viviendas en este periodo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de estas 3.598 ejecuciones sobre viviendas, 291 fueron sobre vivineda nueva y 3.307 sobre vivineda usada, mientras que, por su titular, 3.228 fueron realizadas sobre personas físicas y 370 sobre personas jurídicas.

Además, las ejecuciones hipotecarias alcanzaron las 5.521 fincas, de las que 3.598 fueron viviendas, 339 rústicas, 189 solares y 1.395 de otro tipo.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 10.850 en 2025, cifra un 21,4% superior a la de 2024 y la más elevada desde 2022.

Con este aumento, el mayor desde el año 2021, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales retoman los ascensos después de haber encadenado tres años consecutivos de retrocesos. En 2021 y 2020, las ejecuciones hipotecarias se dispararon un 60,3% y un 41,6%, respectivamente.

Durante el cuarto trimestre de 2025 se registraron 3.460 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales, un 67,8% más que en el trimestre anterior y un 34,5% más que en el cuarto trimestre de 2024.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.

En 2025 se iniciaron 22.879 ejecuciones hipotecarias, un 12,4% más que en 2024. De ellas, 21.578 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 1.301 a fincas rústicas (-8%).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas subieron un 13,9% en relación a 2024. Dentro de las fincas urbanas, 14.962 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 17,7% más que en 2024, y de ellas 13.069 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 21,7% superior a la de 2024.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas bajaron un 4,4% el año pasado, hasta las 1.893, mientras que las realizadas sobre solares se dispararon un 57,1% y totalizaron 660.

Asimismo, las ejecuciones hipotecarias sobre locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos sumaron 5.767 en 2024, un 20,2% más que en 2023.

SUBEN UN 20% LAS EJECUCIONES SOBRE VIVIENDAS USADAS EN 2025

Del conjunto de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas registradas el año pasado, un total de 13.825, el 92,4%, afectaron a viviendas usadas, con un incremento anual del 20,3%. Por su parte, las ejecuciones sobre viviendas nuevas retrocedieron un 7,4%, hasta sumar 1.137.

La estadística revela además que el 15,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en 2025 corresponde a hipotecas constituidas en 2007, el 13,8% a hipotecas suscritas en 2006 y el 10,1% a hipotecas firmadas en 2005.

El periodo comprendido entre 2005 y 2008 concentró el 48% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2025.

Por comunidades autónomas, Andalucía lideró las ejecuciones sobre viviendas el año pasado, con un total de 3.598, seguida de Cataluña (2.937), Comunidad Valenciana (2.522) y Madrid (1.328). En el lado opuesto se situaron Navarra (62), La Rioja (85) y Cantabria (106).