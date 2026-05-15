Elecciones andaluzas 17 de mayo: cómo saber en qué colegio electoral debe votar cada elector

Un funcionario de Correos reparte las papeletas electorales en los buzones. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones al Parlamento de Andalucía están a la vuelta de la esquina y se celebrarán este domingo, 17 de mayo, una cita clave en el calendario político de la comunidad. En este contexto, muchos ciudadanos se preguntan cómo saber qué colegio electoral tienen asignado para poder ejercer su derecho al voto.

En concreto, el lugar donde debe votar cada elector aparece indicado en la tarjeta censal, un documento que la Administración envía por correo al domicilio de los ciudadanos antes de cada convocatoria electoral. En esta tarjeta figuran los datos personales del votante, así como la dirección del colegio electoral y la mesa en la que debe depositar su voto.

Aunque no es obligatorio presentar la tarjeta censal para poder votar, sí es recomendable llevarla, ya que facilita la localización de la mesa electoral correspondiente y agiliza el proceso dentro del colegio electoral.

El día de la jornada electoral, los colegios electorales permanecerán abiertos de manera ininterrumpida desde las 09,00 horas hasta las 20,00 horas en toda la comunidad andaluza.