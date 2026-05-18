Elecciones andaluzas 2026: Con el 99,90% del escrutinio, el PP gana con 53 escaños a dos de la mayoría absoluta

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -
Con el 99,90 % escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 53 escaños, logrando un 41,60% de los votos. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.
Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 22,71% de votos. En 2022 lograron un 24,09% de apoyo.
Vox repite como tercera fuerza y obtiene 15 escaños con un apoyo del 13,82% frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47% de los votos.
Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños y el 9,62% de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022 lograron el 4,58% de respaldo en las urnas.
La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra revalidar sus cinco diputados con un respaldo del 6,31% tras contar en la última legislatura con el 7,70% de los votos.
La participación en las urnas ha alcanzado el 64,84 %, lo que sitúa la abstención en el 35,15%.
Los resultados, con el 99,9% escrutado, son los siguientes:
|SIGLAS
| ESC'26
| VOT'26
| %'26
| ESC'22
| VOT'22
| %'22
|PP
| 53
| 1.735.819
| 41,6
| 58
| 1.589.272
| 43,11
|PSOE-A
| 28
| 947.713
| 22,71
| 30
| 888.325
| 24,09
|VOX
| 15
| 576.635
| 13,82
| 14
| 496.618
| 13,47
|ADELANTE_A
| 8
| 401.732
| 9,62
| 2
| 168.960
| 4,58
|PorA
| 5
| 263.615
| 6,31
| 5
| 284.027
| 7,7
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
|COMICIOS
| VOTANTES
| ABSTENCION
| BLANCOS
| NULOS
|2026
| 4.218.032
| 35,15%
| 40.493
| 45.952
|2022
| 3.728.155
| 43,86%
| 36.924
| 41.778