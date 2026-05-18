Elecciones andaluzas 2026: Con el 99,90% del escrutinio, el PP gana con 53 escaños a dos de la mayoría absoluta

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Con el 99,90 % escrutado, el PP gana las elecciones autonómicas en Andalucía y consigue 53 escaños, logrando un 41,60% de los votos. Esta cifra supone cinco menos que los 58 parlamentarios obtenidos en los comicios de 2022 y le dejan a dos diputados de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños.

Por su parte, el PSOE consigue 28 diputados --dos menos que los 30 obtenidos en las pasadas elecciones autonómicas-- y el 22,71% de votos. En 2022 lograron un 24,09% de apoyo.

Vox repite como tercera fuerza y obtiene 15 escaños con un apoyo del 13,82% frente a los 14 parlamentarios que sumaron hace cerca de cuatro años. Entonces obtuvieron el 13,47% de los votos.

Adelante Andalucía consigue la cuarta posición con ocho escaños y el 9,62% de los votos, tras contar con dos diputados durante los últimos cuatro años en el Parlamento. En 2022 lograron el 4,58% de respaldo en las urnas.

La coalición Por Andalucía, que integra IU y Podemos junto a otras fuerzas de izquierda, logra revalidar sus cinco diputados con un respaldo del 6,31% tras contar en la última legislatura con el 7,70% de los votos.

La participación en las urnas ha alcanzado el 64,84 %, lo que sitúa la abstención en el 35,15%.

Los resultados, con el 99,9% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 53 1.735.819 41,6 58 1.589.272 43,11 PSOE-A 28 947.713 22,71 30 888.325 24,09 VOX 15 576.635 13,82 14 496.618 13,47 ADELANTE_A 8 401.732 9,62 2 168.960 4,58 PorA 5 263.615 6,31 5 284.027 7,7



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: