La participación sube más de ocho puntos hasta el 64,83%, el segundo mejor dato en unas elecciones en solitario

Imágenes de la jornada electoral del 17 de mayo en Andalucía. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La participación de las elecciones andaluzas ha subid hasta el 64,83% en 2026, un cifra un 8,70% superior a la de hace cuatro años, que además se convierte en el segundo mejor dato en unos comicios en solitario, sin coincidencia con unas elecciones generales. En estas elecciones han votado 4.217.423 de andaluces.

El porcentaje de votantes ha subido en las ocho provincias, especialmente en Almería y Granada, donde el crecimiento ha sido del 11,14% y 10,66% respectivamente. En contrapunto, Jaén es la provincia donde menos ha subido, un 6,53%, aunque es una de las que tiene los datos más altos, un 68,61%.

Por provincias, Córdoba es la que ha registrado la mayor participación con un 68,84%. Sevilla y Granada superan el 65% con un 67,19% y 66,31% respectivamente. Le siguen Almería (62,44%), Málaga (62,39%), Huelva (62,22%) y Cádiz (60,11%).

Con estos datos, la abstención ha alcanzado el 35,16% y los votos nulos un 1,08%, un porcentaje 0,04% inferior al de hace cuatro años.

SEGUNDO MEJOR DATO SIN COINCIDENCIA

Andalucía ha registrado sus menores índices de participación electoral en los seis comicios autonómicos anteriores celebrados hasta el momento en solitario, en los años 1982, 1990, 2012, 2015, 2018 y 2022, cuando se situó en el 66,31%, 54,78%, 62,23%, 63,94%, 58,65% y 56,13%, respectivamente.

Según los índices registrados en las sucesivas elecciones consultados por Europa Press, la participación de los electores andaluces en las autonómicas registra oscilaciones importantes con diferencias de hasta 24 puntos, ya que en ninguna ocasión bajó del 54%, pero tampoco alcanzó el 78%.

En concreto, la participación electoral en los comicios autonómicos celebrados en Andalucía durante los últimos 40 años ha sido más alta en las cinco ocasiones en que se han convocado junto a las elecciones generales --en 1986, 1996, 2000, 2004 y 2008--, años en los que el porcentaje de votantes nunca bajó del 68%.

Así, la cifra más alta de participación se registró en los comicios autonómicos de 1996, coincidentes con los generales, con un 77,94%, mientras que el mayor índice de abstención se produjo en las autonómicas de 1990, convocadas en solitario, cuando el 45,22% de los andaluces no acudieron a la cita con las urnas.

LA COINCIDENCIA SIEMPRE SE TRADUCE EN MAYOR PARTICIPACIÓN

La simultaneidad de comicios autonómicos y generales siempre ha ofrecido mejores datos de participación, ya que, al margen del 77,94% registrado en 1996, también concentra los otros cuatro mejores índices de la historia electoral autonómica: el 75,79% en 2004; el 73,65% en 2008; el 70,55% en 1986 y el 68,71% en 2000. La coincidencia con las europeas en 1994 situó el índice de participación en el 67,28%.

Las elecciones autonómicas han coincidido con las generales en Andalucía en los años 1996, 2000, 2004 y 2008, mientras que se celebraron por separado en 1982, 1990, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2026. En 1994 coincidieron con las elecciones al Parlamento Europeo, mientras que también fueron junto a las generales en junio de 1986.

PARTICIPACIÓN DESDE LAS PRIMERAS AUTONÓMICAS EN 1982

Estos son los porcentajes de participación y de abstención en las elecciones autonómicas celebradas en Andalucía durante los últimos 40 años:

PARTICIPACIÓN ABSTENCIÓN

- Año 1982 (en solitario) 66,31 33,69 .

- 1986 (coincidencia con generales) 70,55 29,45 .

- 1990 (en solitario) 54,78 45,22 .

- 1994 (coincidencia con europeas) 67,28 37,72 .

- 1996 (coincidencia con generales) 77,94 22,06 .

- 2000 (coincidencia con generales) 68,71 31,29 .

- 2004 (coincidencia con generales) 75,79 24,21 .

- 2008 (coincidencia con generales) 73,65 26,35 .

- 2012 (en solitario) 62,23 37,77 .

- 2015 (en solitario) 63,94 36,06 .

- 2018 (en solitario) 58,65 41,35 .

- 2022 (en solitario) 56,13 43,86 .

- 2026 (en solitario) 64,83 35,16 .

