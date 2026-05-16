Elecciones andaluzas 2026: Más de 515.000 jiennenses podrán votar este 17M, un 1,2% menos que en 2022

Archivo - Votantes en un colegio electoral en una imagen de archivo - Verónica Lacasa - Europa Press - Archivo

JAÉN 16 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 515.000 jiennenses podrán ejercer este domingo 17 de mayo el derecho al voto en las elecciones autonómicas, lo que supone 6.223 menos --un 1,2% menos-- en relación a los pasados comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 515.380 jiennenses, 14.581 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones al Parlamento andaluz, en las que 12 partidos y dos coaliciones presentan candidaturas para elegir a los 11 diputados por la provincia.

Del total de electores jiennenses llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 25.733 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también se celebraron en solitario.

Jaén es la penúltima provincia andaluza por número de electores, sólo por delante de Huelva, que cuenta con 407.902. Del resto, Sevilla es la provincia que cuenta con mayor número de electores, en concreto, un total de 1.598.185; seguida de Málaga, con 1.284.154; Cádiz, con 1.038.175; Granada, con 786.056; Córdoba, con 647.577; y Almería, con 535.473.

En el mismo puesto, penúltima, queda Jaén entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, sólo por delante de Huelva, que cuenta con 9.073. La clasificación la lidera Málaga, con un total de 70.778, seguida de Granada, con 59.537; Almería, con 50.833; Sevilla, con 42.569; Cádiz, con 34.237; y Córdoba, con 20.462.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 97 municipios de Jaén contarán este domingo 17 de mayo con un total de 356 colegios electorales, donde dispondrán de 869 mesas electorales integradas en total por 2.607 miembros.

En el resto de Andalucía, Almería dispondrá de 324 colegios y de 849 mesas electorales, Cádiz de 570 y 1.547, respectivamente; Córdoba, de 401 y 954; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Jaén un operativo integrado por 1.312 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que contarán con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

PP GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 42,4% DE LOS VOTOS EN 2022

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas el 19 de junio de 2022, el PP ganó los comicios en la provincia de Jaén y logró seis parlamentarios con el 42,45% de los votos, seguido del PSOE con cuatro escaños y un 27,11% de apoyo en las urnas.

Vox fue la tercera fuerza con un diputados y el 12,84% de los votos, seguida de Jaén Merece Más, con un 5,9% de apoyo que no se tradujo en escaño. Tampoco lograron representación por la provincia Por Andalucía con el 5,59% de los sufragios ni Adelante Andalucía, que obtuvo el 1,78% de los votos.

