Elevado en Andalucía la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil ante el accidente de Adamuz

Imagen de archivo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este domingo que, ante el descarrilamiento a la altura del municipio cordobés de Adamuz de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, en Madrid, que provocó que invadiera la vía contigua y que se ha saldado con al menos cinco fallecidos y varios heridos, se ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.

En un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, Sanz ha precisado que han activado la fase 1 del citado plan "ante la situación originada por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)".

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

En contexto, por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por esta agencia. En relación, la circulación de trenes de Alta Velocidad (AV) continúa suspendida.

Asimismo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.