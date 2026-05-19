Los embalses andaluces disminuyen sus reservas tras seis meses ganando agua y se sitúan al 86,7%

Archivo - Imagen de archivo de un embalse en Andalucía. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 86,7% (9.610 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que se traduce en un descenso de 14 hm3 de agua en la última semana. De esta forma, baja su reserva tras 23 semanas consecutivas aumentando su suministro, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

A pesar de este ligero descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 51,1%, con 5.666 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.697 hm3 (60,4%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 87,6%, con 7.035 hm3, con 12 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (4.033 hm3); y mejoran en 2.130 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.905 hm3.

Sin embargo, la Cuenca Mediterránea Andaluza incrementa levemente sus reservas hasta el 77%, con 904 hm3, uno más que hace una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (600 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 676 hm3 en este periodo.

Igualmente, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un leve ascenso en sus reservas respecto a la pasada semana situándose en 201 hm3, al 87,8% de su capacidad, con dos más. Por su parte, la media de los últimos diez años (193 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad , y cuenta con nueve hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 210 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz desciende tras una semana y se sitúa al 89% de su capacidad total, con 1.470 hm3, cinco menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 564 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 906, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (840 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 84,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 47.178 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 168 hm3 (el 0,3% de la capacidad total de los embalses).