Los embalses andaluces suman 18 semanas consecutivas ganando agua y se sitúan al 85,9% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo de la presa del Gergal dentro del término municipal de Guillena (Sevilla) aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 85,94% (9.526 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un leve ascenso de 27 hm3 de agua y suman así cuatro meses y medio consecutivos aumentando sus reservas (18 semanas) a pesar de la subida de las temperaturas y de la ausencia de precipitaciones durante la Semana Santa en la comunidad andaluza, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 49,56%, con 5.493 hm3, y superan en más de 26 puntos al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.582 hm3 (59,39%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 86,3%, con 6.930 hm3, con 30 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.896 hm3); y mejoran en 2.095 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.835 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a perder agua tras cinco semanas ganando y se sitúa en 76,06%, con 893 hm3, lo que suponen tres hectómetros cúbicos menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (571 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 632 hm3 en este periodo.

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva mantienen sus reservas pasada una semana y se sitúan en 205 hm3, al 89,5% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (190 hm3), y cuentan con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 213 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz también se mantiene tras una semana y se sitúa al 90,7% de su capacidad total, con 1.498 hm3. Además, la reserva cuenta actualmente con 596 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 902, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (836 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.821 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 132 hm3 (el 0,2% de la capacidad total de los embalses).