Los embalses andaluces suman 22 semanas consecutivas ganando agua y rozan el 87% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse Agrio en la localidad sevillana de Aznalcóllar aliviando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se sitúan este martes al 86,78% (9.619 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de ocho hm3 de agua en la última semana, sumando de este modo 22 semanas consecutivas aumentando sus reservas, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de más de 36 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 50,27%, con 5.572 hm3, y mejoran en 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 6.708 hm3 (60,52%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 87,57%, con 7.032 hm3, con 16 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (4.006 hm3); y mejoran en 2.116 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.916 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza incrementa levemente sus reservas y se sitúa en 77%, con 904 hm3, uno más que hace una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (595 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 659 hm3 en este periodo.

Igualmente, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva sufren un leve descenso en sus reservas respecto a la pasada semana situándose en 200 hm3, al 87,33% de su capacidad, con solo uno menos. Por su parte, la media de los últimos diez años es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad (192 hm3), y cuenta con once hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 211 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz también desciende levemente tras una semana y se sitúa al 89,82% de su capacidad total, con 1.483 hm3, ocho menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 571 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 912, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (776 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 83,7% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.892 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 140 hm3 (el 0,2% de la capacidad total de los embalses).