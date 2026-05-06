Moreno descarta que la corrupción afecte al PP-A el 17M: "Llevamos siete años y tres meses sin casos en Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno atiende a los medios tras el recorrido por el Cinturón Verde. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha descartado este miércoles que los casos de corrupción puedan afectar a su partido en las elecciones del próximo 17 de mayo y ha presumido de que lleva al frente del Gobierno "siete años y tres meses donde ha habido casos de corrupción en Andalucía".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Tele 5, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si considera que la celebración del juicio por el denominado 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional en plena campaña electoral en Andalucía pueda afectar a las expectativas del PP-A en los comicios del 17M.

"Al PP estoy absolutamente convencido de que no, porque además no es un tema de conversación en Andalucía, ni en las conversaciones sociales, ni de redes, entre otras cosas porque el caso de los ERE se ha vivido de una manera muy impactante en Andalucía y ahora llevamos siete años y tres meses donde no ha habido casos de corrupción en Andalucía", ha respondido el líder del PP-A.

Frente a ello, Moreno ha apuntado que si percibe "preocupación" por la corrupción entre los votantes del PSOE-A, "que están más desmovilizados o incluso en una posición de absentismo ante la situación y las imágenes que se han visto con el caso de Koldo y Ábalos" que se juzga en el Supremo.

"NO NOS CONSTA NINGUNA MUJER FALLECIDA" POR FALLOS EN LOS CRIBADOS DE CÁNCER DE MAMA

Preguntado por dónde estuvo el "error" que provocó la crisis de los cribados de cáncer de mama, Moreno ha reiterado que el origen estuvo en un "problema con el protocolo" en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a 2.317 pacientes con resultado no concluyente en sus pruebas que se tradujo en un "fallo en la cadena de información técnica" y una vez detectado, "pedimos disculpas, asumimos responsabilidades" con los ceses de la consejera de Salud y la cúpula de Salud Pública y contactamos con esas 2.317 mujeres y se les hizo la prueba para tener el resultado concluyente".

"Después se tomó la decisión de reforzar los cribados con una contratación de más de 500 nuevos profesionales, especializados, entre ellos radiólogos, para que funcionaran en un solo acto aquellas mujeres que tuvieran indicios que pudieran ser más graves y el sistema de cribado ha salido reforzado", ha añadido el presidente de la Junta, que ha reiterado que "fue para mí una de las situaciones más duras por las que he pasado en el término de gestión, pero que hemos reconducido y hemos salido reforzado con un sistema que es más garantista y más seguro en el ámbito de la prevención del cáncer de las mujeres".

Preguntado por cuántas mujeres enfermaron y cuántas murieron por estos fallos en los cribados, Moreno ha asegurado que en la Junta "no nos consta ninguna mujer que haya fallecido" por este motivo y ha lamentado que "ha habido por parte de los grupos políticos mucho interés en politizar este caso y en utilizar a estas mujeres, cosa que a mí me parece un tanto deplorable, hasta tal punto que han llevado varios casos de este tipo a la Fiscalía y muchos de ellos, la mayoría, han sido archivados precisamente por la Justicia".

"Hubo un error que se produjo en un departamento. Ese error se identificó y se corrigió. Y eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Y además asumió responsabilidades. Creo que un gobierno, cuando tiene una crisis, es la mejor manera de actuar como lo hemos hecho nosotros", ha concluido.