España (PP):"Aspiramos a gobernar en libertad tras el 17M, sin nadie que tenga que llamar a Madrid a pedir autorización"

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno, Carolina España (c), atiende a los medios durante la visita a las instalaciones del nuevo centro de distribución de Leroy Merlin en Antequera (Málaga). - María José López - Europa Press

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la lista del PP por la provincia de Malága para las próximas elecciones autonómicas del 17M, Carolina España, ha pedido este miércoles el apoyo mayoritario de los andaluces para "gobernar en libertad, sin ataduras, sin que nadie tenga que llamar a Madrid a pedir autorización", en alusión a Vox. "Aspiramos a esa mayoría de estabilidad en solitario" para "ir más rápido y llegar más lejos".

Así se ha manifestado la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos europeos y Diálogo social, Carolina España, en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press. España ha sostenido que "el milagro económico" de Andalucía es ya "una realidad" y ha manifestado que la bajada del paro --60 meses consecutivos de caída-- "no es por la reforma laboral --del Gobierno de Pedro Sánchez--. Es por el Gobierno de Juanma Moreno".

La candidata ha subrayado que Andalucía "ya no es la tierra que dejaron los socialistas. Esta ya no es la Andalucía del millón de parados; de los ERE; la Andalucía que abría los telediarios por la corrupción... Esta tierra es ya locomotora de España".

En relación con las propuestas para el 17M, Carolina España ha destacado los incentivos a la industria, con mayor peso en el Producto Interior Bruto (PIB) regional. "Pero para que una empresa venga a Andalucía, lo primero que tiene que haber es estabilidad. Las administraciones tenemos que ponerle la alfombra y facilitarle las cosas. Crear el ecosistema necesario", ha abundado.

Igualmente, ha destacado las siete bajadas de impuestos que se han aprobado en los últimos ocho años y ha anunciado nuevas deducciones autonómicas. En materia de vivienda, ha enfatizado que se trata de un "problema nacional" que es ahora la principal preocupación de los ciudadanos cuando antes de la llegada de Pedro Sánchez estaba en el puesto número 13. "Algo habrá hecho mal el Gobierno de España", ha subrayado.

Desde Andalucía, ha señalado "hemos hecho una ley para que haya suelo fácil" ya que, desde su punto de vista, el problema de la vivienda es la falta de oferta. Construyendo más, ha argumentado Carolina España, bajarán los precios. En este contexto, la candidata ha animado a votar al PP para "seguir avanzando en la transformación económica y para tener esa estabilidad, moderación y diálogo que ha caracterizado al Gobierno de Juanma Moreno".

