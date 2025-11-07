El empleo en el sector turístico andaluz supera los 552.900 ocupados, tras subir un 16% en el tercer trimestre de 2025

Archivo - El Grupo La Perdida inaugura su asador gastronómico en el Hotel Meliá Atlanterra de Zahara de los Atunes. Imagen de archivo. - LA PERDIDA - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado el tercer trimestre del año con 552.955 trabajadores ocupados en el sector del turismo, lo que supone un aumento del 16% respecto al mismo periodo de 2024, según los datos de la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte del empleo en las actividades vinculadas al turismo ha consolidado el papel del sector como uno de los principales motores económicos y generadores de empleo estable en la comunidad.

Este avance se produce en un contexto de crecimiento general del empleo turístico en España, que ha alcanzado los 3,08 millones de ocupados, un 2,2% más que en el tercer trimestre de 2024, según ha informado la delegación del Gobierno en una nota. Además, ha resaltado que el aumento del empleo en Andalucía se ha apoyado especialmente en el crecimiento del número de autónomos, que ha subido un 16,1% en su comparativa interanual hasta alcanzar los 86.672. Por su parte, los asalariados han aumentado un 16%, contabilizándose 466.283 en el tercer trimestre del año.

En el conjunto del país, los asalariados en turismo han alcanzado los 2,64 millones, un 3,6% más que el año anterior, con un incremento del 4% entre quienes tienen contrato indefinido, lo que supone la decimoséptima subida consecutiva.

Asimismo, la tasa de temporalidad en el sector turístico se ha reducido hasta el 19,1%, 0,3 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo de 2024, consolidando una mejora en la calidad del empleo. Además, España también ha aumentado el número de trabajadores con jornada completa, que representan el 78% del total de asalariados.

Por otro lado, la delegación ha informado que, Andalucía, junto con Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias, se sitúa entre las regiones que más empleo turístico generan. En conjunto, estas comunidades concentran más del 76% del total de ocupados del sector en España. El crecimiento del empleo turístico andaluz, que se sitúa en un 16%, superior al de otras regiones clave como Canarias, 4,1% o Comunidad Valenciana, +3,2%, "refuerza la posición de liderazgo de Andalucía como destino turístico y generador de empleo", ha concluido.