El emprendedor cordobés Alejandro Fernández, exalumno de la Universidad Loyola, incluido en la lista Forbes

Archivo - Campus de la Universidad Loyola Andalucía en Córdoba. - GUILLERMO MENDO/UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El emprendedor cordobés Alejandro Fernández, antiguo alumno de la Universidad Loyola Andalucía y co-fundador de La Fresería, ha sido incluido en la lista Forbes Business Pride Leaders 2026, la cual reúne a perfiles vinculados al universo Forbes, es decir, a empresarios, emprendedores, directivos y profesionales que destacan por su trayectoria, liderazgo e impacto en el mundo de los negocios.

Este elenco, según ha informado la Universidad Loyola Andalucía en una nota, ha sido elaborado por un comité de expertos liderado por Vera Bercovitz, Head of Content de Forbes Women, y el presidente y editor de Forbes, Andrés Rodríguez.

De esta forma, el co-fundador de La Fresería figura entre 50 destacados profesionales a nivel nacional, junto a nombres tan destacados como los cineastas Javier Calvo, Javier Ambrosi y Pedro Almodóvar, o directivos de empresas y entidades como Filmin, Alfaguara, Atresmedia, Save the Children o L'Óreal.

La Universidad Loyola Andalucía, universidad de la Compañía de Jesús, inició sus actividades en 2013 y es hoy "una universidad de referencia en el sistema universitario español, por sus resultados académicos, su internacionalización, la empleabilidad de sus graduados y su investigación". Cuenta ya con nueve promociones de egresados y un volumen actual de 4.900 estudiantes en sus tres sedes, de Sevilla, Córdoba y Granada.

La Universidad Loyola ofrece la posibilidad de estudiar en sus campus una "amplia oferta" de grados, dobles grados y diplomas de especialización, en las áreas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Comunicación, Criminología, Derecho, Educación, Ingeniería, Ciencias de la Salud, Relaciones Internacionales, Teología y Artes. También cuenta con una amplia oferta formativa de postgrado, programas de doctorado y formación executive, y desarrolla una amplia labor investigadora en estos campos, a la vez que cuenta con "una fuerte presencia social" en las ciudades en las que trabaja.