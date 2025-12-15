La empresa HaloTech Digital Service invertirá siete millones y creará unos cien empleos en Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torret, y el CEO de HaloTech Digital Service, Manuel Marín, junto a su socio Álvaro Fuster. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torret, y el CEO de HaloTech Digital Service, Manuel Marín, junto a su socio Álvaro Fuster, han informado este lunes de la llegada a la capital de la citada entidad, que prevé invertir siete millones de euros y crear unos cien empleos en tres años, con el fin de fabricar un dispositivo predictor para seguridad laboral, el Halo 3+.

En una rueda de prensa, el regidor ha valorado que "se va a integrar en un ecosistema que está creciendo en torno a muchos proyectos públicos y privados empresariales que se instalan en la ciudad y muy basados en el talento", aquí con "un proyecto puntero", de "una altísima tecnología" y con "vocación mundial", todo ello partiendo desde el espacio 'Aterrizaje' del Imdeec para ayudar a cubrir Europa y Oriente Medio.

Mientras, la concejal ha asegurado que "la decisión de HaloTech de establecerse en Córdoba, con su implementación industrial y su nueva oficina, es un éxito que va a beneficiar directamente a todo nuestro tejido productivo y emprendedor cordobés", de modo que "la capacidad tecnológica y el potencial de innovación de la ciudad queda notablemente consolidado", ha afirmado, al ser "una compañía líder en tecnología aplicada a la seguridad industrial, la Inteligencia Artificial y la conectividad avanzada".

Al respecto, Torrent ha apuntado que "es un referente internacional con una visión clara, salvar vidas, prevenir accidentes y mejorar la eficiencia operativa en los sectores más críticos del mundo", en este caso con una actividad que "se enfoca directamente en el sector estratégico que define el futuro de Córdoba, la defensa y seguridad, la energía, la industria, agua y transformación digital".

SUPERVISAR CUALQUIER ÁMBITO

Por su parte, el CEO ha comentado que han desarrollado una plataforma de 'software' con Inteligencia Artificial "que a través de un dispositivo permite estar supervisando cualquier ámbito que pueda ser perjudicial para el trabajador, ya sea la calidad del aire, ya sea un golpe de calor, ya sea evitar una colisión con un vehículo", para lo cual tienen más de 27 parámetros que definen todas estas situaciones. Dicho 'software' se vende "por todo el mundo".

En este sentido, ha avanzado que buscarán perfiles de ingenieros y desarrolladores de Inteligencia Artificial, así como relacionados con la medicina y neurocientíficos, entre otros. El dispositivo no sólo previene, sino que predice, han subrayado.

Entretanto, el alcalde ha resaltado que "ya son varios los ejemplos de empresas consolidadas y de proyectos innovadores como éste que han elegido Córdoba en los últimos meses para crecer, instalarse, consolidarse en la ciudad y, sobre todo, para dar oportunidades", al convertirse Córdoba en "una ciudad amable y atractiva para la inversión".