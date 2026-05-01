La empresa municipal de autobuses de Córdoba cierra el primer trimestre del año con más de 5,7 millones de viajeros

Archivo - Parada y panel informativo de Aucorsa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Autobuses de Córdoba SA (Aucorsa) ha registrado en el primer trimestre de este año 5.748.726 viajeros, lo que supone un crecimiento de casi el 2,9 por ciento y 160.378 viajeros más respecto al mismo periodo de 2025.

De esta forma, la compañía "mantiene su tendencia de captación y fidelización de usuarios", según ha informado este viernes en una nota el Ayuntamiento de la capital.

Marzo ha sido el motor principal de este crecimiento, con 2.154.924 usuarios. Supone un "aumento significativo" del 8,38 por ciento en comparación con marzo de 2025, "sumando 166.680 nuevos viajes en tan solo un mes".

"Este repunte se apoya, en parte, en que marzo de 2026 contó con un día laborable más que el año anterior. No obstante, en algunas jornadas se registraron picos de demanda que rozaron los 90.000 viajeros en un día", ha explicado.

Desde el Ayuntamiento se ha señalado, además, que la práctica totalidad de las líneas urbanas presentan balances positivos en el acumulado del año, aunque las que mayor crecimiento experimentaron fueron la 3, la 12 y la 10.

Solo la primera de ellas alcanzó los 179.593 usuarios, lo que supone un aumento de 23.465 viajeros respecto a marzo del año precedente. Mientras, en números absolutos, la línea 2 y la línea 7 han seguido siendo las más utilizadas por los cordobeses en marzo, con 244.700 y 234.800 viajeros, respectivamente.

Los datos, de los que ha tomado conocimiento el Consejo de Administración de Aucorsa esta semana, reflejan también una evolución positiva en cuanto a los servicios especiales y periféricos.

Así, el Servicio Aeropuerto (línea 78), que funciona coincidiendo con los vuelos programados, ha pasado de una media de 60 viajeros por servicio en febrero de 2025 a una media de 105 usuarios por cada viaje. Si se compara el mes de marzo, se pasa de una media de 37 viajeros a 78 por cada uno de estos servicios.

Los autobuses que comunican el centro urbano con los polígonos industriales mantienen su senda ascendente. En el mes de marzo el servicio a la Torrecilla registró una media diaria de 77 viajeros y el de las Quemadas anotó una media de 77 usuarios en cada jornada.

El presidente de Aucorsa y delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, ha atribuido "estos datos tan positivos" a varios factores: "la mejora de los servicios, la profesionalidad de la plantilla de la empresa, la prestación de un servicio de calidad, seguro y fiable e, indudablemente, un aumento de la conciencia ciudadana con el transporte sostenible", ha comentado.

Finalmente, ha dicho confiar en "tener datos todavía mejores en el segundo trimestre", en el que se han "incorporado a la flota nuevos vehículos que ofrecen más confort y tienen mejores prestaciones".