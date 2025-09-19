Los empresarios del Sur de España defienden que Ceuta sea nombrada Zona Económica Especial

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha recibido en el Palacio Autonómico a la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur. - CESUR

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha recibido en el Palacio Autonómico a la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España, Cesur, para analizar las posibilidades de inversión y crecimiento del tejido empresarial de la ciudad.

La misión de Cesur ha estado integrada por el presidente de Cesur, José Manuel González; el vicepresidente ejecutivo de Cesur, Fernando Seco; el secretario de Cesur, Carlos López-Mariano; la adjunta a dirección de Cesur, Carlota García-Jarana; y el socio de Cesur y CEO de Hélity Copter, Antonio Barranco.

José Manuel González ha querido trasladar personalmente al presidente ceutí las diversas iniciativas que Cesur está desarrollando para poner a la ciudad autonómica en el foco de los empresarios del sur de España como lugar de inversión y promover así su crecimiento económico.

Además, la asociación empresarial ha ofrecido al gobierno su respaldo para exigir ante Europa que Ceuta sea reconocida como Zona Económica Especial (ZEE), un área de baja fiscalidad, sin actividades financieras, como la que tiene Canarias (ZEC). Ya que esta declaración se traduciría en la obtención de incentivos fiscales y regulatorios para impulsar la economía local, atraer inversiones y crear empleo, superando las dificultades geográficas y de acceso al mercado que enfrenta la ciudad autonómica.

"Creemos firmemente que es el momento de que los empresarios apoyemos respaldemos el crecimiento de Ceuta, una ciudad con gran potencial de crecimiento que disfruta de un enclave estratégico", ha asegurado el presidente de Cesur.

Asimismo, en el transcurso de la reunión se han presentado los distintos proyectos en los que Cesur lleva ya una década trabajando para impulsar el crecimiento empresarial de Ceuta, Melilla, Andalucía y Extremadura.

El programa de actividades de los miembros de Cesur en Ceuta se completa con la celebración esta tarde, a las 19,00 horas, de una reunión de la comisión ejecutiva en el hotel Ulises. Asimismo, este sábado, está previsto que la directiva de la asociación asista al 105 Aniversario de la Fundación de la Legión en el acuartelamiento García Aldave.